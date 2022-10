Une collection de BD sans bulles et sans textes pour les enfants à partir de 3 ans

Nathan lance une collection de BD adaptées aux petits dès 3 ans. Nous avons eu l’occasion de découvrir 4 bandes dessinées Mini Bulles et c’est une jolie découverte.

Ces BD ont la particularité d’être sans bulles et sans textes afin de laisser une grande place à l’imaginaire des jeunes lecteurs et de leur permettre de lire seul avant de savoir lire.



Roule Noisette de C. Romanet et M. Clavelet. C’est dans la boite d’Edouard Manceau. Petiote de Jane Massey. et Coco et Moumouche de Mathis sont quelques exemples des livres de la Collection Mini bulles.



Les thèmes sont divers et variés : la persévérance dans Coco, l’amitié dans Roule noisette, l’ennui et la créativité dans Petiote et le dépassement de soi dans C’est dans la boite.



Quand on lit ces albums, on est un peu décontenancé au début, le manque de texte déroute un peu mais très vite on entre dans le jeu. Et justement, l’enfant est libre de se raconter l‘histoire comme il veut et c’est super !

D’ailleurs, au début de chaque ouvrage il y a un volet dépliant à l’attention des enseignants et des parents expliquant tous les bienfaits d’un album BD sans textes.



Les histoires sont toutes de qualité, le format de 24 pages est bien adapté aux petits et surtout on peut lire et relire ces livres sans jamais avoir la même histoire !

Découvrez d’autres Idées BOOX pour les enfants dans notre rubrique ici