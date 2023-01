Une maman si pressée – Un livre pour les enfants et les mamans un peu tête en l’air

Une maman si pressée raconte la vie trépidante de Noa et sa maman. Maman est toujours à la bourre et entraine son fils dans des courses folles à travers la ville.

A force d’aller vite tout au long de la journée, l’enfant en oublie ses affaires et la maman ne sait plus où elle en est.

Cet album de Sara Lundberg, illustré par Jean-Baptiste Coursaud vient de sortir chez Seuil Jeunesse. Avec humour et tendresse, il dépeint parfaitement nos rythmes effrénés de citadins.

Alors, quand arrive la fin de la journée, maman et Noa se posent, ils s’interrogent sur ce qu’il y aura à faire le lendemain, la réponse est …. Rien ! Chouette ils vont enfin pouvoir passer une journée tranquille !

La fin de l’album est encore plus drôle, en effet, nos deux complices achètent un diadème pour une petite fille dont c’est bientôt l’anniversaire, ils le perdent dans le bus…. Les dernières pages sont consacrées au chemin de cette couronne qui va connaitre plusieurs propriétaires.

Une maman si pressée est un livre charmant qui plaira aux enfants dès 4 ans. Il permettra d’échanger avec les enfants sur le rythme effréné du quotidien.

Pour vous le procurer Cliquez ici ou Cliquez ici

