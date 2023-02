Zidigli un livre qui raconte l’enfance aux enfants

Zidigli de Fred Éclair et Gwenaëlle Tonnelier (éditions Benjamins Media) est une histoire originale racontée par l’enfant.

Cet album est à partager à partir de 2 ans, à écouter grâce à son CD et /ou en Mp3.

Pour la partie audio, le récit est raconté par Romane accompagnée d’une musique d’Afrique de l’Ouest d’Amadou Doumbouya. A eux deux, ils créent une ambiance très agréable à cette histoire.

Mais de quoi parle Zidigli ?

Il faut d’abord savoir que la maman de l’enfant est couturière et son papa met des sardines dans les boîtes.

Ses parents, bienveillants, vont lui offrir un grand carton vide avec une inscription dessus : Zidigli, mousseline de Paris. Au fond du carton, une douce couverture. La petite fille s’imagine alors bébé.

Sur le dos bébé, observe ce qui l’entoure. Ses bras et ses jambes l’impressionnent. Puis elle se retrouve sur son bidon, puis sur son popotin, sur ses pieds avec évidement des points de vue différents. Au fur et à mesure ses parents, qui suivent avec ravissement son évolution, font évoluer le carton en le décorant, en créant des fenêtres …en lui donnant vie.



Les illustrations sont toutes en douceur, avec un graphisme particulier à l’illustratrice qui elle aussi prend soin de ce bébé en lui dessinant des fleurs différentes. Celles-ci vont l’aider à passer les grandes étapes de la vie en bonne santé. Plusieurs sujets sont abordés dans ce livre avec sensibilité : le rôle des parents mais aussi le développement moteur et créatif des enfants.

Cet album au format carré et adapté aux petits mains des jeunes lecteurs a été conçu avec soin. Les illustrations, le graphisme, le texte, la musique, tout est enchanteur ! Et pour s’adresser à tous les enfants, l’éditeur propose une version adaptée aux enfants déficients visuels. Vous l’aurez compris, cet album est un vrai coup de cœur !

