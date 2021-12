Zoé et Gabriel mènent l‘enquête, un roman pour les journalistes en herbe - IDBOOX

Le métier de journaliste fait rêver. C’est un métier noble. Information, objectivité, recherche de la vérité sont les maîtres mots du journalisme.

Zoé et Gabriel mènent l’enquête, est un roman dédié aux juniors à partir de 8 ans. L’auteur, Lou Allori, emmène les petits lecteurs au cœur de la rédaction du journal Le Monde. Les deux amis sont stagiaires, ils vont devoir enquêter sur un scandale pharmaceutique aidé par Tibo journaliste au Monde.



Ce roman est le premier d’une collection publiée par Les livres du Dragon d’Or et le journal Le Monde. Cette série a pour objectif de sensibiliser les jeunes dès le plus jeune âge à l’apprentissage des médias et l’éducation à l’information.

L’ouvrage d’environ 200 pages se lit assez vite. L’histoire est rythmée et bien ficelée. Des illustrations en noir et blanc ponctuent les moments stratégiques de l’histoire.



L’idée de créer une véritable collection de romans pour la jeunesse accompagnée d’un média de renom est excellente, le résultat est intéressant.

Ce premier roman plaira aux fans d’aventures, qui espèrent peut-être un jour, rejoindre les reporters et journalistes qui sont là pour nous informer !

Lecture conseillée 8 – 12 ans

