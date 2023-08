AirPods 3 – Un prix de malade pour les écouteurs d’Apple

Le prix des écouteurs Apple AirPods 3 (2022), est en baisse. Pour la rentrée offrez-vous ces oreillettes à moindre prix.

Les Apple AirPods 3e génération équipés d’un boitier de charge Lightning passent de 209€ à 179€. C’est une économie de 14% Cliquez sur ce lien pour les acheter.

Comme une promotion n’arrive jamais seule, les AirPods Pro 2 de 2ème génération avec boitier de charge MagSafe profitent également d’une baisse de prix. Elle concerne le modèle sans fil. Le prix des écouteurs tombe à 259€ au lieu de 299€. Cela correspond à une réduction de 13%. Suivez ce lien pour les acheter.

AirPods de 3ème génération – Les points forts

Ils sont légers et offrent une forme ajustée. Ils se positionnent parfaitement dans votre oreille pour plus de confort et une meilleure orientation du son. Leur tige est 33 % plus courte que celle des AirPods de 2ème génération et inclut un capteur de pression pour contrôler facilement votre musique et vos appels.

