Amazon casse les prix des Xiaomi 12, Xiaomi 11T Pro et plus encore

Les ventes flash de printemps Amazon ont démarré. Les bons plans s’enchainent avec les Xiaomi 12, Xiaomi 11T Pro, Redmi Note 11 Pro, etc.

Du 27 au 29 mars 2023, Amazon atomise les prix de nombreux appareils high-tech. Nous avons sélectionné pour vous plusieurs smartphones Xiaomi dans différentes gammes avec des réductions intéressantes.

Ventes flash de printemps Amazon – Des smartphones sous les 300€

On commence avec l’incontournable Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Ce smartphone est doté d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un résolution Full HD+ et un taux de rafraichissement de 120Hz. Il tourne avec un processeur MediaTek Helio G86 et il est alimenté par une batterie de 5000mAh.

La version 6/64Go est vendue à 279,90€ au lieu de 329,90€. Vous économisez 15% soit 50€ de moins.

Le très abordable Poco M5s et aussi en promotion. Ce smartphone intègre un écran AMOLED de 6,43 pouces Full HD+, un processeur MediaTek Helio G95, un caméra 64MP, une batterie de 5000mAh et une puce NFC. Le smartphone est affiché à 209,90€ au lieu de 249,90€.

Des smartphones Xiaomi à petits prix pour toutes les envies

Le Xiaomi 11T est également un smartphone d’un excellent rapport qualité/prix. Il embarque un écran de 6,67 pouces AMOLED 120Hz. L’appareil est propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 1200 Ultra. Il intègre également un capteur photo principal 108MP et une batterie de 5000mAh.

Ce smartphone est vendu 399,90€ au lieu de 460,72€. Vous économisez 13% sur le prix final.

Le Xiaomi 11T Pro est également en promotion. Le modèle avec 8Go de RAM Et 128Go de stockage est proposé à 419€ au lieu de 503,87€. Vous bénéficiez d’une réduction de 84€.

On monte en gamme avec le Xiaomi 12. Le smartphone tourne avec un puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1. Il arbore une dalle AMOLED de 6,28 pouces 120Hz. Une triple caméra (50MP + 13MP + 5MP) occupe l’arrière du smartphone. Pour finir il est alimenté par une batterie de 4500mAh.

Le prix du Xiaomi 12 passe de 597,69€ à 519,90€. Vous réalisez une économie de 77€.

On trouve dans la même série le Xiaomi 12X. Il se distingue par un processeur plus modeste Snapdragon 870. La version 8/256Go est vendue 399,90€ au lieu de 547,89€. Cela correspond à une réduction de 27% soit 147€ de moins.

