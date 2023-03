Amazon explose les prix des PC : Samsung Galaxy Book, Asus Rog, Microsoft Surface Pro et autres

Les ventes flash de printemps Amazon se poursuivent avec des promotions sur les PC : Samsung Galaxy Book, Asus Rog, Microsoft Surface Pro, etc.

Découvrez les meilleures ventes flash de printemps Amazon sur les ordinateurs. Si vous cherchez un PC c’est le bon moment pour vous décider.

Vous avez entre le 27 et le 29 mars 2023 pour profiter de ces offres. On vous propose une sélection de bons plans de qualité allant de 600€ à 3700€ pour tous les usages.

Le Samsung Galaxy Book2 est un ordinateur portable de 15 pouces doté d’un processeur Intel Core i5 de 12ème génération avec 8Go de RAM, un carte graphique Intel Iris Xe et un SSD de 256Go. Le Samsung Galaxy Book2 est vendu 579€ au lieu de 649€ soit 11% en moins.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 est un PC gaming à petit prix. Il intègre un écran FHD de 15,6 pouces 60Hz avec un processeur Intel Core i5 11320H. Il est accompagné de 8Go de RAM et d’un SSD de 512Go. Sa carte graphique est une Nvidia RTX 3050 4Go. Ce PC est vendu à 699,99€ au lieu de 1047,67€. Vous économisez 33% soit 348€ en moins.

On ne présente plus le Microsoft Surface Pro. Cette promotion concerne le Pack qui comprend le PC Surface Pro 7 et son clavier Type Cover Azerty. Ce PC portable possède un écran de 13 pouces, un processeur Intel Core i5, 16Go de RAM et un SSD de 256Go. Ce pack Surface Pro 7 est vendu à 949€ au lieu de 999€.

Ventes flash de printemps Amazon – Une sélection de PC de 600€ à 3700€

L’Asus Vivobook Pro est un ordinateur portable 14 pouces. Son écran est basé sur une technologie OLED avec une définition 2,8K. Il tourne avec un processeur Intel Core i7 11370H, 16Go de RAM et un SSD de 512Go. Ce PC est vendu 999,99€ au lieu de 1259,99€. Vous profitez d’une remise de 21% soit 260€ en moins.

L’Asus Zenbook Pro est un PC avec un écran 15 pouces OLED Full HD. Il abrite un processeur Intel Core i7 12700H. Il est assisté par 16Go de RAM et un SSD de 1To. Son écran se retourne à 360° et il est fourni avec un stylet. Ce PC est affiché à 1799,99€ au lieu de 1999,99€.

L’Asus ROG Strix SCAR15-G533ZX-LN098W est un PC gaming de haut niveau. Il possède un écran 15 pouces 2,5K avec un taux de rafraichissement de 240Hz et un temps de réaction de 3ms. Sa configuration comprend un processeur Intel Core i9 12900H, 64Go de RAM, un SSD de 2To et surtout une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (8GB GDDR6, TGP 150W). Ce PC est vendu 3699,99€ au lieu de 4299,99€. Vous bénéficiez d’une remise de 14% soit 600€ en moins.

