Amazon lance les Flash Exclusives Prime avec des bons plans en octobre

Amazon devance les fêtes de fin d’année et le Black Friday. Le géant américain lance en France les Flash Exclusives Prime.



Ces promotions exclusives ne s’adressent qu’aux clients Prime. Ces bons plans débuteront le 11 octobre à 00H pour se terminer le lendemain, le 12 à 00H. Cet évènement sera lancé simultanément dans 15 pays dont la France !

L’objectif d’Amazon est de proposer des promos hyper attractives aux clients abonnés à son service Prime. A l’image des Prime Days qui ont lieu en été, Flash Exclusives Prime va casser les prix sur des milliers d’articles et vous aider à préparer les fêtes sereinement.

Les membres Prime peuvent s’inspirer de la diversité des offres proposées pour trouver le cadeau parfait de fin d’année et cela au meilleur prix découvrez ici

Et si vous n’êtes pas encore membre Prime, il n’est pas trop tard inscrivez-vous ici pour bénéficier de bons plans pour les fêtes de fin d’année !