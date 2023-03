Amazon sabre les prix des Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a et de la Pixel Watch

Amazon lance les ventes flash de printemps avec des baisses de prix sur les Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a et Pixel Watch.

Du 27 au 29 mars 2023 profitez des ventes flash de printemps organisées par Amazon. Le cybermarchand propose des réductions sur de nombreux produits dans différentes catégories. Ces trois jours de folie commencent fort avec des réductions sur les Google Pixel 7 Pro, Pixel 7 et Pixel 6a.

Amazon ventes flash de printemps – Pixel 7 Pro et Pixel 7

On commence avec le Pixel 7 Pro 6,3 pouces. Ce smartphone est optimisé à tous les niveaux par Google et notamment au niveau de la photo. Il tourne également avec un processeur Tensor G2 nouvelle génération.

Le modèle vert sauge avec 128Go de stockage et 12Go de RAM est proposé à 726,27€ au lieu de 778,99€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

On continue avec le Pixel 7. Le smartphone est plus compact. Son écran mesure 6,3 pouces mais il est tout aussi puissant grâce à la même puce Tensor G2 développée par Google. Le modèle noir avec 8Go de RAM et 128Go de stockage est vendu 526,32€ au lieu de 649€.

Cela représente une économie de 19% soit 122€ en moins sur le prix final.

Cliquez sur ce lien pour acheter el Pixel 7.

Amazon ventes flash de printemps – Pixel 6a et Pixel Watch

Amazon casse également le prix du Pixel 6a. Ce smartphone 5G doté de 6Go de RAM DDR5 et de 128Go de stockage en UFS 3.1 est affiché à 322,28€ au lieu de 459€. Cette promotion concerne uniquement la très belle couleur Galet. Vous économisez 30% soit 136€ en moins.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Si vous souhaitez mettre une peu plus de Pixel dans votre vie, Amazon baisse aussi le prix de la Pixel Watch. La très belle montre connectée en version WiFi passe de 379€ à 256,92€. Vous économisez 32%. Suivez ce lien pour acheter la version noire. Le modèle LTE passe de 429€ à 319€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici