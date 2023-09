Apple AirPods 3 – Le prix du dernier modèle baisse encore

Tous les yeux sont tournés vers l’iPhone 15 et pourtant les Apple Airpods 3 sont à un prix au top.

L’iPhone 15 agite la sphère Apple mais c’est n’est pas une raison pour passer à coté des bonnes affaires. Le prix des Apple AirPods 3ème génération baisse. Les fameux écouteurs d’Apple sortis en 2022 tombent de 209€ à 179€. Vous économisez 30€ sur le modèle avec boitier de charge Lightning.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Si vous cherchez des écouteurs pour votre iPhone avec un système de réduction de bruit active ultra-performant les Apple AirPods Pro 2 sont également à un prix intéressant. Ils passent de 299€ à 249€. Vous profitez d’une réduction de 17% soit 50€ de moins sur le prix final. Cette promotion s’applique sur le modèle avec boitier de charge Magsafe.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Pour les plus petits budgets, les écouteurs AirPods de 2ème génération sont à 125€ au lieu de 159€. Vous économisez 21%.

Cliquez sur ce lien pour les acheter.

Apple AirPods 3 – Les points forts

Les AirPods 3 sont les derniers nés de la gamme Apple. Sortis en 2021, ils ont un nouveau design plus ergonomique. Ils ont dotés d’une tige plus courte et d’un capteur de pression pour contrôler facilement la musique et les appels.

Les écouteurs offrent une excellente qualité sonore, un confort optimal et une autonomie allant jusqu’à 30 heures. Ils permettent 6 heures d’écoute en une seule charge. 5 minutes de charge suffisent pour obtenir 1 heure d’écoute ou de conversation.

Grâce au boîtier de charge MagSafe, les AirPods se rechargent facilement et rapidement en les aimantant à un chargeur MagSafe ou compatible Qi.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici