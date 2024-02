Apple AirPods Pro 2 – Leur prix baisse de 26%, on ne s’y attendait pas

Le prix des AirPods Pro 2 est en chute libre. Il a rarement été aussi bas. C’est le bon plan incontournable de la fin des soldes d’hiver.

La fin des soldes d’hivers nous réserve encore quelques belles surprises. Celle-là est de taille. Ce bon plan concerne les fameux AirPods Pro 2.

Le prix des écouteurs d’Apple s’effondre à seulement 199€. Vous économisez 70,99€ sur le prix initial. Cela correspond à une baisse de 26%. Cette vente flash comprend les Airpods Pro 2 avec leur boîtier de Charge MagSafe.

Suivez ce lien pour acheter les AirPods Pro 2.

Apple AirPods Pro 2 – Les points forts

Les AirPods Pro 2 sont les derniers écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple. Ils sont sortis en 2022. Ils diffusent un son de grande qualité.

Les écouteurs possèdent une réduction de bruit active deux fois plus performante que le précédemment modèle. Vous ne serez plus dérangés par les bruits environnants grâce à un ensemble de micros et un évent arrière qui détecte et bloque les sons entrants.

Les AirPods Pro 2 offrent également une immersion sonore personnalisée avec un son à 360° qui suit les mouvements de votre tête.

Apple a fait un gros effort sur l’autonomie de ses écouteurs. Vous pourrez profiter encore plus longtemps de votre musique. Cette deuxième génération offre jusqu’à 6 heures d’écoute sur une seule charge.

Les Apple AirPods Pro 2 sont les écouteurs indispensables pour votre iPhone.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

