Apple Watch SE – A ce prix là tu la mets directement à ton poignet

L’Apple Watch SE sortie en 2023 s’offre une belle baisse de prix pendant les soldes. Profitez de cette baisse avant qu’il ne soit trop tard.

Le prix de l’Apple Watch SE va vous donner envie de donner l’heure à tous les passants. La montre connectée d’Apple de 2éme génération sortie en 2023 est à un prix très attractif.

L’Apple Watch SE avec un bracelet Sport et un boitier 40 mm est vendu 259€ au lieu de 279€. Cette baisse de prix est valable sur le modèle GPS sur la couleur Minuit.

Suivez ce lien pour l’acheter.

L’Apple Watch Series 8 avec boitier 41 mm et bracelet Sport Minuit est à 376€ au lieu de 389€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Apple Watch SE – Les points forts

L’Apple Watch SE offre un rapport qualité prix inégalé. Envoyez un message, prenez un appel, écoutez de la musique et des podcasts, utilisez Siri, elle sait tout faire comme les grandes

L’Apple Watch SE sait aussi prendre soin de vous en recueillant des données précises sur votre santé, en recevant notamment des notifications en cas d’arythmie ou de fréquence cardiaque anormalement élevée ou faible.

Cette montre connectée veille également à votre sécurité avec des fonctionnalités comme Détection des accidents ou détection des chutes et de données d’entraînement améliorées.

L’Apple Watch SE vous accompagne aussi dans la pratique de sports diverses. L’application Exercice vous propose de multiples façons de vous entraîner et vous fournit des données avancées pour en savoir plus sur vos performances. Résistante à l’eau jusqu’à 50 mètres, elle est aussi adaptée à la natation. Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici