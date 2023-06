Apple Watch Series 8 – Son prix baisse encore

Le prix de l’Apple Watch Series 8 devient de plus en plus intéressant avec cette réduction de 60€. C’est le moment de se faire un beau cadeau.

Résisterez-vous au prix de l’Apple Watch Series 8 ? La dernière montre connectée d’Apple devient de plus en plus abordable et il serait dommage de manquer cet indispensable compagnon à votre iPhone.

L’Apple Watch Series 8 avec un boitier de 41mm s’offre une baisse de prix de 60€. La passe de 499€ à seulement 439€. Vous bénéficiez d’une réduction de 12%.

Cette promotion est valable sur le modèle GPS avec un boitier 41mm en aluminium et un bracelet sport rouge.

Si vous préférez un boitier plus grand, l’Apple Watch Series 8 45mm est aussi en promotion. Son prix tombe à 479€ au lieu de 539€.

Apple Watch Series 8 – Les points forts

L’Apple Watch Series 8 est la dernière-née de la gamme de montres connectées d’Apple. Elle se décline en deux tailles de boitiers. Le 41mm convient parfaitement aux poignets de 130 à 200mm. La montre avec un cadran de 45mm est plus adaptée aux poignets entre 140 et 220mm.

Ce petit bijou de technologie embarque plusieurs nouveautés. La montre intègre un capteur de température. Il mesure la chaleur corporelle pendant votre sommeil pour estimer la période d’ovulation et effectuer un suivi de cycle.

Parmi les autres nouveautés, il faut également citer l’arrivée de deux nouveaux capteurs de mouvement beaucoup plus rapide. Ils aident à détecter les chutes. Elle peut même prévenir les secours en cas d’accident.

L’Apple Watch Series 8 intègre de nombreux autres capteurs qui mesurent avec précision vos données physiologiques comme la fréquence cardiaque ou le taux d’oxygène dans le sang.

La montre est un véritable partenaire pour vous maintenir en forme. Elle vous suivra même dans l’eau grâce à sa certification IP6X. Parfaitement étanche, l’Apple Watch Series 8 est adaptée à la natation.

