Black Friday – Amazon casse les prix de tous ses produits jusqu’à épuisement des stocks

La folie du Black Friday a officiellement démarré. Amazon frappe très fort en massacrant les prix de tous ses appareils.

N’attendez pas le jour du Black Friday pour faire de vraies bonnes affaires. Elles commencent maintenant avec la Black Friday Week. Amazon a décidé de frapper fort en bradant ses enceintes connectées Echo, ses liseuses Kindle, ses tablettes Fire, ses Fire Sick TV, ses caméra Blink et même ses routeurs WiFi.

Amazon propose de grosses réductions sur chacun de ses produits. L’opération est valable jusqu’à épuisement des stocks. Ce n’est pas le moment d’hésiter.

Les enceintes Amazon Echo

– L’enceinte connectée avec Alexa Echo Dot (4ème génération) est à 29,99€ au lieu de 59,99€.

– L’enceinte Echo (4ème génération) avec hub connecté et Alexa est à 59,99€ au lieu de 99,99€.

– L’Echo Dot avec horloge (4ème génération) est à 39,99€ au lieu de 69,99€.

– L’enceinte Echo Dot (3ème génération) est à 19,99€ au lieu de 49,99€.

– L’Echo Auto pour ajouter Alexa à votre voiture est à 39,99€ au lieu de 59,99€.

– L’enceinte intelligente Echo Show 8 (2e génération, modèle 2021) qui intègre un écran connecté HD, Alexa et une caméra 13 Mpx est à 84,99€ au lieu de 129,99€.

– L’Echo Show 5 (2e génération, modèle 2021) avec un écran connecté, Alexa et une caméra 2 Mpx est à 44,99€ au lieu de 84,99€.

Les liseuses Kindle

– La liseuse de livres numériques Kindle PaperWhite 2021 avec publicités passe à 114,99€ au lieu de 139,99€ Cliquez ici pour en profiter.

– Kindle passe à 54,99€ au lieu de 79,99€ Cliquez ici

– Le Kindle Oasis modèle haut de gamme passe à 199,99€ au lieu de 249,99€ Cliquez ici

Les Fire Stick TV

– Le Fire TV Stick Lite fourni avec la télécommande vocale Alexa (sans boutons de contrôle de la TV) et Streaming HD est à

18,99€ au lieu de 29,99€.

– Le Fire TV Stick avec sa télécommande vocale Alexa incluant les boutons de contrôle de la TV est à 22,99€ au lieu de 39,99€.

– On reste sur la TV avec le Fire TV Stick 4K avec sa télécommande vocale Alexa dotée de boutons de contrôle de la TV, il est à 33,99€ au lieu de 59,99€.

– Le Fire TV Stick 4K Max est un appareil de streaming avec Wi-Fi 6 et télécommande vocale Alexa (avec boutons de contrôle de la TV) est à 38,99€ au lieu de 64,99€.

– Le Fire TV Cube est un lecteur multimédia en streaming 4K Ultra HD mains-libres avec Alexa est à 79,99€ au lieu de 119,99€

Les tablettes Amazon Fire

– La tablette Fire HD 10 avec son processeur octocœur puissant et 3 Go de RAM est à partir de 129,99€ au lieu de 149,99€

– La Fire HD 8 qui propose Jusqu’à 12 heures d’autonomie est à partir de 79,99€ au lieu de 99,99€.

– La tablette Fire 7 est idéale pour regarder Prime Video ou Netflix, rester connecté aux réseaux sociaux et jouer à des jeux est vendue à partir de 49,99€ au lieu de 69,99€.

Les caméras

– La caméra de surveillance HD sans fil Blink Indoor connectée avec Aleca offre deux ans d’autonomie, détecte les mouvements et intègre un système audio bidirectionnel est vendue à partir de 54,99€ au lieu de 79,99€.

– La Blink Outdoor caméra de surveillance HD sans fil, résistante aux intempéries, avec deux ans d’autonomie et détection des mouvements, fonctionne avec Alexa est à partir de 54,99€ au lieu de 99,99€.

– La Blink Mini, caméra de surveillance d’intérieur connectée, compacte, qui se branche sur une prise électrique, avec vidéo HD 1080p et détection de mouvements, fonctionne avec Alexa est à partir de 22,99€ au lieu de 34,99€.

Les routeurs WiFi

– Le routeur Wi-Fi 6eero 6 (pack de 3) maillé bibande avec hub connecté Zigbee intégré est à 194€ au lieu de 299€.

– L’eero Pro 6, système Wi-Fi 6 maillé tribande avec hub connecté Zigbee intégré est à 174€ au lieu de 249€.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;) Découvrez d’autres bons plans Black Friday dans notre rubrique ici