Black Friday – Apple, Xiaomi, Honor, Google, les vrais bons plans

Ce Black Friday 2022 est incroyable avec des offres toujours plus folles. Voici une sélection de vrais bons plans à ne pas manquer.

Apple, Xiaomi, Asus, Honor, Google, le Black Friday s’attaque à toutes les marques. Nous vous avons préparé une sélection de bons plans incontournables. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Les réductions vont jusqu’à 34%. Faites-vous plaisir.

Les prix de l’ordinateur Apple MacBook Air, du smartphone Google Pixel 6a, du Poco X4 GT, du Honor 70 et de l’écran Gaming Asus TUF sont en forte baisse pour Black Friday.

Black Friday – Les 7 promos du moment à ne pas manquer

– L’ordinateur Apple Macbook Air 2022 avec un écran de 13 pouces, une Apple M1, 8Go de RAM et 256Go de stockage est vendu 999€ au lieu de 1199€. Vous économisez 17% soit 200€ de moins sur le prix final.

– L’écran Asus TUF VG27VQ mesure 27 pouces. C’est un écran calibré pour le gaming avec une résolution Full HD et une fréquence de rafraichissement de 165Hz. Cet écran est vendu 199,99€ au lieu de 299,99€. Vous bénéficiez d’une réduction de 34% soit 100€ de moins.

– Le Google Pixel 6a un des meilleurs photophones de sa génération baisse son prix pour le Black Friday. La version verte est vendue à 349€ au lieu de 370,79€. Vous profitez d’une réduction immédiate de 21€.

– Le fleuron de la marque Honor, le Honor 70 fait également fondre son prix. Ecran incurvé OLED de 6,67 120Hz, triple caméra 54MP, batterie 4800mAh, 8Go de RAM, 128Go, ce smartphone 5G a tout pour plaire. Le Honor 70 est vendu 499€ au lieu de 659,99€ Une paire de EarBuds 3 Pro est en plus offerte.

-Équipé d’une caméra frontale de 32MP avec angle de vue élargi à 90°, le Honor 50 permet aux utilisateurs de prendre des selfies et même des « groupfies » avec toujours plus de monde dans le cadre ! Avec son triple appareil photo de qualité professionnelle, le HONOR 50, doté d’un capteur principal de 108 MP, d’un objectif grand angle de 8 MP, d’un objectif macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de champ de 2 MP, est idéal pour prendre des photos et des vidéos claires et détaillées, même en conditions de faible luminosité.

Le bon plan : À partir de 299,90€ au lieu de 549,90€ pour l’achat du téléphone, soit 250€

– Le Xiaomi Poco X4 GT est un smartphone taillé pour le gaming. Il est équipé d’un grand écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraichissement de 144Hz et une batterie de 5080mAh compatible avec la recharge rapide 67W. Le Poco X4 GT 5G avec 8G ode RAM et 128Go de stockage est vendu 299,90€ au lieu de 379,90€. Vous bénéficiez d’une remise de 21% soit 80€ de moins.

Et aussi : Xiaomi 12X 5G – 549.9€ au lieu de 799.9€. Lien d’achat ici

Le smartphone Redmi Note 11 Pro+ 5G 8+128G – 329.9€ au lieu de 479.9€ Lien d’achat ici

Redmi Note 11 Pro 6+128G – 299.9€ au lieu de 349.9€ Cliquez ici

Le Redmi Note 10 Pro 8+256G – 259.9€ au lieu de 399.9€ Lien d’achat ici

