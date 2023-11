Black Friday – Beats Studio, Sony, Sennheiser, les meilleurs casque audio sous les 300€

Le Black Friday massacre le prix des meilleurs casques audio. Beats Studio Pro, Sony WH-1000XM5, Sennheiser Momentum 4 Wireless, ils sont tous en promo.

Rien n’échappe au Black Friday. Même les casques audio bénéficient de baisses de prix importantes. Nous vous avons préparez une sélection des meilleurs casques audio du moment dont le prix est passé sous la barre des 300€.

Si vous cherchez un casque audio de qualité à un prix raisonnable, c’est le Black Friday est le moment idéal pour vous faire plaisir.

Pensez aussi aux cadeaux. Noël approche.

Beats Studio Pro

Le Beats Studio Pro est un casque sans fil Bluetooth. Il est équipé d’un système de réduction de bruit active. Ce casque compatible Android et iOS diffuse un son spatial personnalisé riche et équilibré. Sa batterie lui confère une autonomie qui peut aller jusqu’à 40 heures. Le Beats Studio est vendu 299,99€ pendant le Black Friday au lieu de 399,99€. Vous économisez 25% soit 100€ de moins.

Sony WH-1000XM5

Le Sony WH-1000XM5 est un casque Bluetooth sans fil optimisé pour Alexa et google Assistant. Grâce à ses deux processeurs associés, il offre une réduction de bruit active particulièrement efficace. Il intègre un diaphragme 30mm pour un rendu de son exceptionnel. Sa batterie lui offre jusqu’à 30 heures d’autonomie.

Sennheiser Momentum 4 Wireless

Sennheiser Momentum 4 Wireless Special Edition est un casque sans fil Bluetooth. Sa conception intelligente permet de le plier à plat pour le ranger facilement. Son système de transducteur 42 mm offre un son avec une dynamique et une clarté exceptionnelle. Son système de réduction de bruit active adaptatif réduit les nuisances en fonction de votre environnement. Sa batterie lui confère une autonomie de 60 heures. Le Sennheiser Momentum 4 Wireless Special Edition est vendu 249,99€ au lieu de 298,89€. Vous économisez 16%.

Bose QuietComfort

Le casque Bose QuietComfort est un casque sans fil. Il offre un confort absolu grâce à des coussinets moelleux et un arceau matelassé. Doté d’un système de réduction de bruit active, il vous aidera à vous isoler du monde extérieur pour profiter de votre musique. L’autonomie de ce casque atteint 24 heures. Grâce à sa charge rapide vous récupérez 2h30 d’écoute en 15 minutes. Il est fourni avec un câble audio avec micro intégré. Le casque Bose QuietComfort et au prix de 299,99€ au lieu de 349,95€.

JBL Tour One M2

Le JBL Tour One M2 est un casque audio sans fil avec une connexion Bluetooth 5.3. Grâce à ses haut-parleurs 40mm, il restitue un son clair et non saturé. Sa technologie de réduction de bruit active s’adapte à votre environnement. L’autonomie de ce casque peut aller 50 heures de conversation continue. Le JBL Tour One M2 est vendu 199€ au lieu de 299€. La réduction s’élève à 100€.

