Black Friday – Bons plans Xiaomi 12X Honor 70 Samsung S22 et bien d’autres

La semaine du Black Friday ce sont les bons plans High-tech. Smartphone, objets connectés liseuses, TV il y a de belles affaires à faire avant les fêtes.

Voici notre sélection Black Friday avec les meilleures affaires concernant les smartphones suivez le guide ! Smartphones Honor, Xiaomi, Samsung, Oppo, realme il y en a pour tous les budgets !

Black Friday Honor

Honor Magic 4 Pro À partir de 899€ au lieu de 1 099€ pour l’achat du téléphone + 50€ de bonus reprise (si vous en avez envie) + une coque offerte (valeur de 29,90 €), soit 250€ de réduction immédiate. Cliquez ici Utilisez aussi le code ABF4P pour obtenir 50€. Cliquez ici

Honor 50 À partir de 299,90€ au lieu de 549,90€ pour l’achat du téléphone, soit 250€ de réduction immédiate Cliquez ici

Honor 70 À partir de 549€ pour l’achat du téléphone + 50€ de coupon offert avec le code AH70BF + 30€ de bonus reprise + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte (valeur de 199€) + une coque offerte (valeur de 29,90€) Cliquez ici

Oppo Super bon plan

Oppo Find X5 Pro 256GO passe à 999 euros au lieu de 1299€ en remise directe vous économisez 300€ ! Cliquez ici

Smartphones Xiaomi – Black Friday

Xiaomi 12X 5G – 549.9€ au lieu de 799.9€. Lien d’achat ici

Le smartphone Redmi Note 11 Pro+ 5G 8+128G – 329.9€ au lieu de 479.9€ Lien d’achat ici

Redmi Note 11 Pro 6+128G – 299.9€ au lieu de 349.9€ Cliquez ici

Le Redmi Note 10 Pro 8+256G – 259.9€ au lieu de 399.9€ Lien d’achat ici

Poco Les bons plans

Le POCO M4 Pro 8+256GB 189.9€ au lieu de 279.9€ Lien d’achat ici

Le POCO F4 8+256GB 369.9€ au lieu de 449.9€ Lien d’achat ici

POCO X4 GT 256GB 349.9€ au lieu de 429.9€ Lien d’achat ici

Smartphone Google

Google Pixel 6a verte est au prix de 348,29€ au lieu de 459€. A vous de choisir.

– Suivez ce lien pour l’acheter le Pixel 6a noir.

– Suivez ce lien pour l’acheter le Pixel 6a sauge.

Samsung les bons deals

Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont vendus à 599€ et 799€. Une coque est offerte pour l’achat d’un S22+.Suivez ce lien pour acheter le Galaxy S22.

Cliquez sur ce lien pour acheter Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra. Bénéficiez de 260€ de remise immédiate pour l’achat d’un Galaxy S22 Ultra. S22 Ultra tombe à 999€. C’est son meilleur prix depuis le lancement. Une coque au choix est offerte en plus. Suivez ce lien pour l’acheter.

Les Galaxy Z Flip4 128Go et 256Go bénéficient d’une remise de 110€. Leur prix passe à 999€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Le Galaxy Z Flip4 512Go se voit appliquer une remise immédiate de 290€. Son prix tombe à 999€. Le 512Go est au même prix que le 128Go. Suivez ce lien pour l’acheter.

Galaxy Z Fold4 l’appareil avec 1To passe au prix de celui avec 256Go soit 1799€. Vous ajoutez à cela 100€ de bonus reprise. Suivez ce lien pour l’acheter.

Realme les supers affaires !

Le realme GT 2 Pro tourne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et il est équipé d’une batterie de 5000mAh compatible avec la recharge 65W. Le modèle 8/128Go est à 649,99€ au lieu de 749,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

Si vous avez besoin de plus de stockage la version blanche avec 12Go de RAM et 256Go de stockage est vendue à 676€ au lieu de 849,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

realme GT 2 avec 128Go et 8 Go de mémoire est au prix de 399,99€ au lieu de 549,99€. En blanc avec une configuration 12/256Go tombe à 499,99€ au lieu de 599,99€. Suivez ce lien pour l’acheter.

