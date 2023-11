Black Friday – Découvrez notre sélection avec des baisses de prix jusqu’à 500€

La Black Friday Week a démarré. Nous vous avons préparé une sélection avec des réductions de prix importantes. Les vrais bons plans sont par ici.

La valse des promotions et des bons plans peut commencer. Nous avons préparé une sélection de produits avec des réductions allant jusqu’à 500€. Même le Père Noël n’en croit pas ses yeux.

Ecouteurs sans fil, casque de réalité virtuelle, smartphones, ordinateurs portables vous avec l’embarras du choix.

N’hésitez pas à revenir régulièrement, nous mettrons à jour cette liste avec de nouveaux bons plans Black Friday.

Honor Magic5 Pro , Honor 90, Honor Pad 8, HONOR MagicBook X16

Le smartphone HONOR 90 bénéficie d’une remise immédiate de 200€.

Vous payez 399,90€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

C’est la folie pour le HONOR Magic5 Pro. Il y a une remise immédiate de 300€.

Il vous revient à 899,90€ au lieu de 1199,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR Pad 8 > une remise immédiate de 150€.

199,90€ pour l’achat du Pad 8 au lieu de 349,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

HONOR MagicBook X16 > une remise immédiate de 250€.

649,90€ pour l’achat de l’ordinateur au lieu de 899,90€, jusqu’au 30/11/2023. Cliquez ici

Casque Meta Quest 2

Le prix du casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 équipé de 128Go de stockage passe de 319,99€ à 299€. Vous économisez 20,99€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Nothing Ear (2)

Les très beaux écouteurs Nothing Ear (2) sont en promotion. Ces écouteurs se distinguent par leur enveloppe transparente. Elle laisse apparaitre une partie des composants. Ces très stylés écouteurs sont aussi efficaces grâce à un système de réduction de bruit active 40dB. Les Nothing Ear (2) sont à 109€ au lieu de 149,68€. Vous bénéficiez d’une remise de prix de 27% soit plus de 40€ de réduction.

Suivez ce lien pour les acheter.

JBL Live 660NC

Le casque audio JBL Live 660NC est en promotion pendant la période du Black Friday. Son prix baisse de 25%. Ce casque Bluetooth avec système de réduction de bruit active possède une autonomie qui peut aller jusqu’à 50 heures. Le casque JBL Live 660NC noir est vendu 97€ au lieu de 129,99€. Vous économisez 32,99€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

PC Acer Nitro 5

Le prix du PC Acer Nitro 5 AN517-55-74QE (Intel Core i7-12650H + Nvidia GeForce RTX4060) passe de 1718,67€ à 1249,99€. Vous réalisez une économie de 468,68€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Acer Aspire 3

L’Acer Aspire 3 A315-58-7122 est un ordinateur portable 15,6 pouces. Il est propulsé par un processeur Intel Core i7 1165G7 accompagné de 12Go de RAM et d’un SSD de 512Go. Son prix tombe à seulement 579,99€. Vous profitez d’une remise de 27% soit 219€ de moins.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Nothing Phone (2)

Le prix du Nothing Phone (2) passe de 689€ à 629€. Vous économisez 60€ sur le modèle équipé de 12/256Go. C’est une offre à saisir d’urgence.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Si vous avez besoin de plus d’espace de stockage, le Nothing Phone (2) doté de 12/512Go est aussi en promotion. Son prix passe de 784€ à 699€. Vous bénéficiez d’une remise de 85€.

Suivez ce line pour l’acheter.

Promos Xiaomi

Xiaomi 13T, POCO X5 Pro, POCO F5 Pro, Xiaomi Pad 6, Redmi Note 12 Pro, Robot Vacuum S12, Smart Air Fryer, Electric Scooter Essential, écran Xiaomi Mi 30, ne manquez pas la liste de tous les appareils Xiaomi avec des baisses de prix allant jusqu’à 200€.

Suivez ce lien pour découvrir la liste de tous ces bons plans Black Friday.

