Black Friday – Des TV 4K Ultra HD à moins de 500€, c’est de la folie

Le Black Friday est le moment idéal pour changer de TV. Entrez dans l’ère de la 4K sans vous ruiner avec ces super bons plans.

Nous avons déniché cinq offres Black Friday à moins de 500€. Samsung, TCL, LG, Xiaomi ou Thomson, toutes les grandes marques cassent les prix.

TV Xiaomi F2 4K 43”

On démarre très fort avec la TV Xiaomi F2 43 pouces. Cette taille correspond à une diagonale de 108cm. Cette Smart TV cumul les points forts : 4K Ultra HD, HDR10, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, Triple Tuner. Elle peut même être contrôlée vocalement grâce à Amazon Alexa.

La TV Xiaomi F2 43’’ Fire TV est vendue 299€ au lieu de 399€. Vous réalisez une économie de 25% soit 100€ de moins.

TV TCL 4K 50”

On enchaine avec l’incroyable TV TCL 50’’ (50CF630). La diagonale de l’écran atteint 126cm. Il s’agit d’une TV QLED. Cette TV intelligente est également une Fire TV connectée à Amazon Alexa. Voici tous ces points forts : 4K Ultra HD, HDR 10+, Dolby Vision & Atmos, Smart TV, Game Master, 60Hz Motion Clarity.

Pendant le Black Friday la TV TCL QLED Fire TV (50CF630) est à 369€. Vous économisez 80€, soit 18% de moins.

TV Thomson QLED 4K 55’’

On pousse la taille de l’écran un peu plus loin avec cette TV QLED 4K Thomson 55’’. La diagonale de sa dalle monte à 139cm. La Thomson 55UH7500 est une smart TV compatible Android TV. Elle est compatible Dolby Atmos et possède 3 prises HDMI et 2 USB. Cette TV Thomson 55’’ est à 399€ au lieu de 549€. Vous économisez 150€.

TV LG 4K 50”

La LG 50’’ (50NANO766) est une TV LED Nanocell 4K. La diagonale de son écran atteint 126cm. Sa résolution atteint 3840×2160 pixels. Elle peut être contrôlée vocalement via Amazon Alexa, Google Assistant et LG TinQ. Elle dispose d’une connectique complète avec port HDMI 2.0. Cette TV LG prend également en charge la plateforme de Cloud gaming Nvidia GeForce Now.

Le prix de cette TV 50 pouces tombe à 455€.

TV Samsung 4K 50”

La TV Samsung (UE50AU7095) est une TV 4K de 50 pouces. Cette Smart TV basée sur une technologie LED est compatible HDR 10+. Elle accepte les assistants vocaux dont Alexa.

Cette TV 4K Samsung est vendue 399€ au lieu de 449€. Vous économisez 11%.

The Freestyle 2023

On rajoute un dernier appareil même si ce n’est pas un TV. Il s’agit du vidéoprojecteur The Freestyle de Samsung. La deuxième génération sortie en 2023 bénéficie d’une offre Black Friday. Ce vidéoprojecteur ultra-portable permet de projeter une image qui peut aller jusqu’à 100 pouces avec un angle de vision de 180°. Il diffuse un son à 360°. Compte tenu de son poids et de sa petite taille, vous pouvez l’emmener partout avec vous. Il pèse seulement 800g et il se glisse facilement dans un sac : 9,52 x 9,52 x 17,14 cm.

Le The Freestyle Samsung est vendu 644€ au lieu de 799€ sur le site Samsung.

