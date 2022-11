Black Friday – Google Pixel 6 prix cassé !

Le Black Friday se poursuit ! Profitez d’une remise de 33% sur le smartphone Google Pixel 6. Le smartphone made by Google est en remise directe ! C’est une super affaire son prix ne baissera pas plus.



Google Pixel 6 est à 429 euros au lieu de 649 euros Cliquez ici pour voir.

Quelques infos sur le Pixel 6

Le Pixel 6 dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces avec une résolution Full HSD+.

Outre un design entièrement revu, la grande nouveauté des Pixel 6 la puce Tensor. Développée par Google, elle promet d’être plus intelligente, plus rapide et moins énergivore. Google l’a optimisé pour ses services et pour améliorer l’expérience sur Android. Le processeur est accompagné par 8Go de RAM et 125Go de stockage extensibles.

On trouve à l’arrière du Pixel 6 un appareil photo principal de 50MP ainsi qu’un ultra grand-angle de 12MP. A l’avant, une perforation abrite une caméra Selfie de 8MP.

La batterie du Pixel 6 possède une capacité de 4614mAh et elle lui confère une autonomie de plus de 24 heures. Pour profiter de ce bon plan Cliquez ici

Info, le Pixel 6a est aussi en bon plan à 349 euros au lieu de 459 euros S’il vous intéresse c’est ici

