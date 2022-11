Black Friday – Google Pixel Watch en promo

Top départ pour Black Friday. La toute nouvelle Google Pixel Watch est en promo. Faites des économies sur cette montre connectée originale signée Google !

Google Pixel Watch est à 349 euros au lieu de 379 euros vous économisez 30€ en utilisant le code BLACK10 au moment du passage de commande. Cliquez ici version argent ou Cliquez ici couleur Vert sauge

Notre avis sur Google Pixel Watch

Google a réussi à lui donner une vraie identité avec un design qui se démarque des concurrentes. Elle est agréable à porter mais aussi à utiliser.

L’interface est simple et Google l’a débarrassé de toutes les fonctions superflues pour la rendre plus intuitive. Si certaines fonctions santé et bien-être sont absentes, la Pixel Watch demeure polyvalente.

Elle va à l’essentiel et Fitbit lui offre son savoir-faire et son expérience en matière de sport et de santé. On regrettera juste sa faible autonomie qui impose une recharge quotidienne.

