Black Friday – Honor Magic4 Pro Honor 70 et Honor 50 prix cassés

Honor dégaine ses promos avant le Black Friday. Profitez en les prix ne bougeront pas pour le Black Friday et les remises sont intéressantes jusqu’à 250€ de réduction!

HONOR 50 128 Go

Équipé d’une caméra frontale de 32MP avec angle de vue élargi à 90°, le HONOR 50 permet aux utilisateurs de prendre des selfies et même des « groupfies » avec toujours plus de monde dans le cadre ! Avec son triple appareil photo de qualité professionnelle, le HONOR 50, doté d’un capteur principal de 108 MP, d’un objectif grand angle de 8 MP, d’un objectif macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de champ de 2 MP, est idéal pour prendre des photos et des vidéos claires et détaillées, même en conditions de faible luminosité.

Le bon plan : À partir de 299,90€ au lieu de 549,90€ pour l’achat du téléphone, soit 250€

de réduction immédiate Cliquez ici

Bon Plan HONOR Magic4 Pro

Équipé du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, le HONOR Magic4 Pro offre aux utilisateurs une puissance et des performances inégalées.

Supporté par le moteur IA Qualcomm de 7ème génération et l’architecture de CPU Cortex-X2, il atteint une vitesse de traitement ultrarapide et de hauts niveaux de rendement. Doté d’une RAM de 8 Go et d’une capacité de stockage de 256 Go, il garantit aux utilisateurs un fonctionnement fluide et stable tout au long de la journée.

Le smartphone baisse de prix À partir de 899€ au lieu de 1 099€ pour l’achat du téléphone + 50€ de bonus reprise (si vous en avez envie) + une coque offerte (valeur de 29,90 €), soit 250€ de réduction immédiate. Cliquez ici Utilisez aussi le code ABF4P pour obtenir 50€. Cliquez ici

HONOR 70 8/256 Go

Sous son élégant design inspiré du diamant – pour la version Crystal Silver – se cache le tout nouveau capteur SONY IMX800 pour des photos époustouflantes, ainsi que le mode Solo Cut, pensé pour la conception de vlogs. Il offre la meilleure expérience photographique de sa catégorie. Son double capteur photo principal de 54MP avec une ouverture f/1.9 permet de capturer plus de lumière pour des photos toujours plus lumineuses et plus détaillées.

Le bon plan HONOR 70 8/256 Go – À partir de 549€ pour l’achat du téléphone + 50€ de coupon offert avec le code AH70BF + 30€ de bonus reprise + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte (valeur de 199€) + une coque offerte (valeur de 29,90€) Cliquez ici



En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site et ça ne vous coûte pas plus cher ! Découvrez d’autres bons plans ici