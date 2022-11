Black Friday – iPad 10,2 9 ème génération 2021 à 319.99 euros

Profitez du Black Friday pour acheter un iPad moins cher ! L’ iPad 10,2″ 64 Go Gris sidéral Wifi 9 ème génération 2021 est en baisse de prix. Il vous reviendra à 319 euros.



La tablette d’Apple est proposée à un super prix. Il s’agit du modèle 64 GO. Avec la remise Black Friday, elle passe à 349.99 euros, vous économisez 90€. Cliquez ici

Mais en utilisant le code BLACK au moment du passage de commande, économisez 30€ de plus en bons crédités sur la carte FNAC. Cliquez ici pour en profiter.

Avec la puce A13 Bionic, tout est plus réactif. Le GPU jusqu’à 20 % plus rapide assure des performances graphiques à la hauteur de vos envies. Idéal pour jouer à des jeux immersifs.

La puissance décuplée du Neural Engine est aux commandes de fonctionnalités basées sur l’apprentissage automatique, comme Texte en direct dans iPadOS 15.

Avec son autonomie d’une journée, c’est vous qui décidez quand il est l’heure de s’arrêter.

L’incroyable niveau de détail et les couleurs éclatantes de l’écran Retina 10,2 pouces en font le support idéal pour regarder des films, dessiner votre prochain chef-d’œuvre ou donner vie à tout autre projet.

La technologie True Tone ajuste la tonalité générale de l’écran en fonction de l’ambiance lumineuse de la pièce, pour un meilleur confort visuel, quel que soit l’éclairage. Profitez de ce bon plan Cliquez ici

