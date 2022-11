Black Friday – Kobo Libra 2 la super liseuse en bon plan

Pour la semaine du Black Friday, la liseuse d’ebooks Kobo Libra 2 est en promotion. La remise est directe vous économisez 11%.

La Libra 2 passe à 169.99 euros au lieu de 189.99 euros ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour en profiter.

Kobo Libra 2 des infos et des vidéos

La liseuse Kobo Libra 2 est un appareil de lecture 7 pouces, elle dispose de 32GO de stockage. La batterie est de 1200 mah. Elle est étanche. L’écran est tactile, mais il y a tout de même deux boutons pour la navigation. Elle équipée de la technologie ConfortLight plus pour lire sans fatiguer les yeux de jour comme de nuit. On peut écouter des livres audio et des livres numériques. Cette liseuse est excellente aussi bien pour lire des romans, que des manga !

Pour accéder à l’audio lecture il faudra utiliser des écouteurs sans fil et connecter le Bluetooth.

