Black Friday – Le Google Pixel 6a à un prix de folie

Le Google Pixel 6a est emporté dans le tourbillon des baisses de prix du Black Friday. Le Black Friday a encore frappé.

Le Google Pixel 6a n’a jamais été aussi peu cher. Ce maître de la photo voit son prix fondre de 24%. Ce smartphone bénéficie de tout le savoir-faire de Google en matière d’IA et de photo. Nous avions été impressionnés lors de notre test.

Le Pixel 6a de couleur noir est vendu pendant le Black Friday à 349€ au lieu de 459€. Vous réalisez une économie immédiate de 110€. C’est une très bonne affaire.

Le modèle couleur sauge est aussi en promotion et vous gagnez quelques centimes en plus. Le Pixel 6a verte est au prix de 348,29€ au lieu de 459€. A vous de choisir.

– Suivez ce lien pour l’acheter le Pixel 6a noir.

– Suivez ce lien pour l’acheter le Pixel 6a sauge.

Le Pixel 6a un surdoué en photo

Voici ce qu’on pense du Pixel 6a. C’est un smartphone milieu de gamme qu’il faut prendre en considération si vous cherchez un appareil performant et doué en photo. Le smartphone a une vraie identité avec un design immédiatement reconnaissable.

Son format compact offre une bonne ergonomie et il bénéficie du savoir-faire de Google en matière de photo. Google prouve encore une fois que le nombre de capteurs ne compte pas. On citera également son processeur Tensor polyvalent qui permet de jouer dans de bonnes conditions.

On opposera à cela un écran OLED limité à 60HZ ou un bloc recharge aux abonnés absents. Au final, si tout n’est pas parfait, Google tient la bonne recette avec le Pixel 6a.

