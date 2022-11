Black Friday – Les Apple Watch Series 7 et Series 6 à mini prix

La semaine du Black Friday commence très fort. Les Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 6, Apple Watch SE sont en promotion. Profitez-en sans attendre.

Il n’y a pas de bon Black Friday sans réductions de prix sur les Apple Watch. La montre connectée d’Apple est dans tous ses états. Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch SE, elles bénéficient toutes de belles réductions.

Ne laissez pas passer ces bonnes affaires. Les stocks ne sont pas inépuisables.

Black Friday – Les promo Apple Watch Series 6

– La première montre concernée est l’Apple Watch Series 6 GPS + Cellular avec un boitier en Acier Or de 40mm. Elle est habillée avec un bracelet Sport Marine Intense. Ce modèle est proposé à 649€ au lieu de 729€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

– On continue avec l’Apple Watch Series 6 GPS + Cellular mais cette fois-ci il s’agit du modèle 44mm. Elle est mieux adaptée aux poignets de 140 à 220mm. Le boitier est en acier Argent et le bracelet sport est blanc. Cette Apple Watch Series 6 est vendue à 669€ au lieu de 729€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

– Encore plus fort. L’Apple Watch Series 6 GPS + Cellular avec un boitier en aluminium argent et un bracelet sport blanc est à seulement 419€. Vous économisez 25% sur ce modèle 44mm.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Black Friday – Les bons plans Apple Watch Series 7 et autres

– On passe maintenant à l’Apple Watch Series 7 GPS + Cellular de 41mm. Elle convient aux poignets de 130 à 200mm. Il s’agit du modèle avec un boitier Argent et d’un bracelet sport lumière stellaire. Cette montre est au prix de 669€ au lieu de 729€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

– Si vous aimez la couleur vous pouvez vous tourner vers l’Apple Watch Series 7 rouge. Ce modèle Red avec un boitier 45mm est vendu 499€ au lieu de 559€. C’est une très bonne affaire.

Suivez ce lien pour l’acheter.

– La très chic Apple Watch Series 7 GPS + Cellular avec un boitier en acier argent et le fameux bracelet milanais est en promotion. Le prix de cette montre 45mm passe à 739€ au lieu de 859€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

– Vous pouvez également opter pour le modèle Apple Watch Series 6 GPS + Cellular 40 mm avec une bracelet milanais graphite. Son prix est à 699€ au lieu de 773€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

– On termine avec l’Apple Watch SE de première génération. Cette montre GPS de 44mm gris sidéral est vendue à seulement 279€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici