Black Friday – Les liseuses Kindle et Kobo supers bons plans !

Pour Black Friday, les liseuses de livres numériques voient leurs prix fondre !

Profitez de remises supers intéressantes sur Kobo Nia, Kobo Libra 2, Kobo Elipsa, Kindle Paperwhite, Kindle Signature Edition, et Kindle Oasis !

Kobo Nia chute de prix

La Kobo Nia est en bon plan à 79.99 euros au lieu de 99.99 euros c’est une bonne affaire pour une liseuse simple à utiliser et performante. Cliquez ici pour vous procurer la liseuse de livres numériques Kobo Nia Ou Cliquez ici

Kobo Nia est une toute petite liseuse, pratique elle se range partout. Le lecteur d’ebooks ne pèse que 172 grammes. Vous pouvez y stocker jusqu’à 6000 livres numériques.

La Kobo Nia est dotée d’un écran Carta E Ink 6 pouces 212 ppp, résolution de 1024 × 758. Sa capacité de stockage est de 8 Go.

Elle inclut la technologie ComfortLight, un système d’éclairage unicolore à luminosité réglable qui ne fatigue pas les yeux.

La batterie est confortable, de 1 000 mAh, cela représente plusieurs semaines d’autonomie. Vous la rechargerez peu souvent. L’écran est tactile. Elle fonctionne en Wifi ou hors connexion.

La Kobo Nia supporte 15 formats de fichiers dont l’ePub, le PDF, le Mobi…. Profitez de ce bon plan Cliquez ici Ou Cliquez ici

Kobo Libra 2 belle promo !

La Libra 2 passe à 169.99 euros au lieu de 189.99 euros ! Cliquez ici ou Cliquez ici pour en profiter.

Pour guider votre choix regardez nos vidéos. La liseuse Kobo Libra 2 est un appareil de lecture 7 pouces, elle dispose de 32GO de stockage. La batterie est de 1200 mah. Elle est étanche. L’écran est tactile, mais il y a tout de même deux boutons pour la navigation. Elle équipée de la technologie ConfortLight plus pour lire sans fatiguer les yeux de jour comme de nuit.

Pour accéder à l’audio lecture il faudra utiliser des écouteurs sans fil et connecter le Bluetooth.

Découvrez nos vidéos de la Kobo Libra 2. Profitez du bon plan en version noire Cliquez ici ou Cliquez ici

Kobo Elispsa le top à prix doux !



La Elipsa passe à 349.99€ au lieu de 399.99 euros vous économisez directement 50 euros Cliquez ici

Kobo Elipsa est un pack tout en un. Il est composé d’une liseuse très grand format, d’un stylet pour écrire et prendre des notes et d’une sleepcover pour protéger l’appareil. (voir vidéo ci-dessous)

Kobo s’adresse avec ce nouvel appareil aux personnes qui aiment lire en numérique et en grand format. Kobo s’adresse aussi, à celles et ceux qui aiment annoter les livres et travailler avec un appareil à encre électronique performant.

Kindle Paperwhite 2021 et Signature Edition les bonnes affaires !

Kindle Paperwhite 8 GO avec publicités passe à 104.99€ vous économisez 25% Cliquez ici. Kindle Paperwhite sans publicités passe à 114.99€ vous économisez 23% Cliquez ici

Le modèle 16 GO avec pub passe à 134.99€ vous économisez 21% Cliquez ici Le modèle 16GO avec pub passe à 124.99€ vous économisez 22% Cliquez ici .

Kindle Signature Edition est aussi en promo à 154.99€ vous économisez 154.99€ Cliquez ici

(voir vidéo ci-dessous)



Des étuis pour protéger l’appareil sont aussi disponibles en noir Cliquez ici Lavande Cliquez ici ou Bleu marine Cliquez ici

Kindle Oasis super Black Week-end !

Oasis est doté d’un écran Paperwhite lisse de 7″ et 300 ppp. (voir vidéo ci-dessous)

Vous pouvez adapter la température d’éclairage ajustable pour régler la teinte de l’écran de blanc à ambre.

Résistante à l’eau (IPX8), la liseuse permet de lire dans le bain ou au bord de l’eau sans craindre les éclaboussures.

Elle est dotée d’un design fin, léger et ergonomique avec des boutons de changement de page. Bien entendu, elle est aussi tactile.

On lit comme un livre papier et doté de la dernière technologie e-ink.

Kindle Oasis dispose de 32 GO de stockage, la liseuse fonctionne en Wifi et hors connexion une fois les livres téléchargés. Cliquez ici pour l’obtenir à 199.99€ couleur Graphite pour la version Or Cliquez ici

