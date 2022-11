Black Friday – L’iPhone 12 est en vente flash pendant quelques heures

Alerte Black Friday ! L’iPhone 12 est en promotion pendant une durée limitée.

Ce bon plan fait partie des offres immanquables du Black Friday. L’iPhone 12 baisse son prix pendant quelques heures. Il s’agit d’une vente flash à ne pas manquer. 64, 128, 256Go, toutes les configurations sont concernées. Et vous pouvez même choisir votre couleur.

On ne présente plus l’iPhone 12 mais pour mémoire, il est équipé d’un écran OLED de 6,1 pouces, d’une double caméra 12MP et d’une protection IP68. Ca fait de lui un des meilleurs smartphones Apple.

L’iPhone 12 avec 64Go de stockage est vendu 749€ au lieu de 809€. Vous réalisez une économie immédiate de 60€.

L’iPhone 12 avec 128Go de stockage est au prix de 799€ au lieu de 859€.

Le smartphone iPhone 12 avec 256Go de stockage est au prix de 919€ au lieu de 979€.

