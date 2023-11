Black Friday – L’iPhone 14 Pro Max à un prix qui va vous retourner le cerveau

L’iPhone 14 Pro Max s’offre une baisse de prix conséquente à l’occasion du Black Friday. C’est le moment de téléphone avec style.

On ne pensait pas que le prix de l’iPhone 14 Pro Max pourrait baisser mais rien n’est impossible pendant la période du Black Friday. Ce smartphone Apple que tout le monde convoite est proposé à un prix rarement vu d’autant plus que cette promotion ne concerne pas le modèle de base.

Le prix de l’iPhone 14 Pro Max équipé de 256Go s’effondre à seulement 1199€. Vous économisez 160€ sur le splendide modèle Or. Décidez-vous rapidement les stocks ne sont pas inépuisables.

Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici

iPhone 14 Pro Max – Les points forts

L’iPhone 14 Pro Max est le smartphone le plus performant de la dernière série de smartphones concoctée par Apple. Il possède un splendide écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution de 2796 x 1290 pixels. Grâce à une luminosité qui atteint 2000nits, le smartphone est parfaitement utilisable en plein soleil.

Cette splendide dalle met en valeur la fameuse fonctionnalité Dynamic Island qui habille l’encoche avec de nombreuses informations.

Le smartphone est propulsé par la puce Bionic A16 développée par Apple. Elle lui garantit puissance et fluidité en toutes circonstances.

Du côté de la photo, il intègre un capteur photo principal le 48MP, un ultra grand-angle de 12MP et un téléobjectif de 12MP. Grâce à cet ensemble, l’iPhone 14 Pro Max fait des photos aussi belles de jour que de nuit. Il enregistre également des vidéos en 4K HDR en 24 ims.

Cerise sur l’iPhone, il est résistant à l’eau et à la poussière.