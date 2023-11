Black Friday – Lunii Ma fabrique à histoires une baisse de prix bienvenue pour Noël

Le Black Friday fait fondre le prix de Lunii Ma fabrique à histoires. La conteuse star est à un prix mini.

Lunii Ma fabrique à histoires est la conteuse star de ce Black Friday. Adoptée par plus de 1,5 million d’enfants, la Lunii est le cadeau idéal à placer sous le sapin. Le modèle 3 de Lunii Ma fabrique à histoires s’offre une baisse de prix juste avant Noël. Le modèle simple passe de 54,90€ à 49,90€.

Le modèle 3 en édition limitée Nature Bioviva est au prix de 54,90€ au lieu de 68€. Ce pack comprend la conteuse Lunii avec un livre audio inédit « Défis Nature, prêts pour l’aventure ? » et un jeu de carte « Animaux rigolos ».

Le modèle 2 de Lunii en édition limitée Hello Maestro est également en promotion. Ce pack contient la Lunii décorée avec Maestro et un livre audio interactif « Suzanne et Gaston découvrent le Moyen Âge ».

Lunii Ma fabrique à histoires – C’est quoi ?

Lunii la fabrique à histoires est la seule boite à histoires qui permet de fabriquer ses histoires. En tournant la molette, les enfants choisissent les éléments de leur récit et écoutent leur création.

La conteuse est un véritable succès auprès des petits. Elle convient aux enfants de 3 à 8 ans. Un livre audio avec 24 histoires est inclus dans la conteuse.

Lunii propose un catalogue de plus de 400 livres audio interactifs variés. Ils touchent différentes catégories comme les fictions, les licences, les histoires pour s’endormir, les quiz ou encore les livres ludo-éducatifs.

