Black Friday – Microsoft Surface Pro 9, le prix de ce pack va vous retourner la tête

Le PC Microsoft Surface Pro 9 avec tous ses accessoires bénéficie d’une grosse baisse de prix pendant le Black Friday.

On ne présente plus le Surface Pro 9, ce PC 2 en 1, puissant et ultra-portable. Ne vous fiez pas aux apparences, il a l’apparence d’une tablette mais c’est un vrai ordinateur. Loisirs ou travail, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez avec le Surface Pro 9.

C’est d’autant plus vrai que cette promotion s’applique à un pack spécial qui comprend le Surface Pro 9 (Intel Core i5, 8/256Go), le clavier Microsoft et le stylet Surface 2.

Le Pack Microsoft Surface Pro 9 est vendu 999,99€ au lieu de 1579,99€. Vous réalisez une économie de 37% soit 580€. C’est une des meilleures offres de ce Black Friday.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Microsoft Surface Pro 9 – Les points forts

Microsoft Surface Pro 9 a l’apparence d’une tablette mais il ne faut pas se méprendre sur ses capacités. C’est un PC portable puissant. Le Surface Pro 9 conserve le même aspect que la Surface Pro 8.

On retrouve le boîtier en magnésium et le fameux pied. Il permet d’ajuster l’angle de visionnage pour mieux admirer son écran PixelSense de 13 pouces tactile, doté d’une définition de 2880 x 1920 pixels.

Le Surface Pro 9 se révèle facile à transporter grâce à des dimensions réduites. Elle mesure 208 x 287 x 9,3 mm et ne pèse que 900g.

Il ne faut pas se fier aux apparences, le Surface Pro 9 ne manque pas de puissance grâce à son processeur Intel de 12ème génération.

Ce PC portable embarque une connectique complète comprenant deux ports USB-C compatibles Thunderbolt 4, un port Surface Connect pour la recharge ou l’utilisation d’une station d’accueil, et un lecteur de carte microSD. Cliquez ici pour ce bon plan

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici.