Black Friday – Ordinateur Lenovo Ideapad 3 économisez 200 euros

Black Friday débute avant l’heure. Voici un bon plan qui devrait vous plaire. L’ordinateur portable Lenovo Ideapad 3 est en super promo.

L’ideapad 3 512 GO passe à 499 euros eau lieu de 699 euros Cliquez ici

Quelques infos sur Ideapad 3

L’IdeaPad 3 est un portable d’entrée de gamme suffisamment puissant pour répondre à toutes vos attentes. Sa conception bien pensée, avec des détails tels que le cache physique de sécurité intégré à la webcam, en fait le compagnon idéal de votre quotidien. Il est parfait pour travailler et les loisirs.

Grâce à son écran 15.6 Full HD d’une résolution de 1920 x 1080 pixels, le PC portable Lenovo Ideapad 3 15ADA6 vous permet de profiter de vos contenus avec une image nette.

Il est doté d’un processeur Intel Pentium, RAM 8 Go.

Cet ordinateur portable embarque un processeur Intel Pentium Silver N5030 cadencé à 1,1 GHz de fréquence de base (jusqu’à 3,7 GHz en rafale) pour optimiser son fonctionnement interne et fluidifier l’affichage de vos applications.

Il est doté de 8 Go de mémoire vive qui vous assureront une utilisation fluide dans tous vos usages quotidiens.

Avec son SSD de 512 Go, vous pouvez stocker tout votre univers multimédia tout en bénéficiant d’une vitesse d’accès ultra rapide et de temps de chargement réduits. Pour profiter de ce Bon Plan Cliquez ici

Pour info Ideapad 3 17 pouces est aussi en promo il est à 549 euros au lieu de 799€ Cliquez ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site et ça ne vous coûte pas plus cher ! Découvrez d’autres bons plans ici