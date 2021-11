Black Friday – Pack écouteurs Jabra Elite 85t avec chargeur à moitié prix

C’est un bon plan exceptionnel pour le Black Friday ! Les écouteurs Jabra Elite 85t sont en méga promo.

Le Pack exclusif Ecouteurs avec réduction de bruit sans fil Jabra Elite 85t Bluetooth Noir titane Edition limitée avec chargeur à induction est à -50% !

Les Jabra Elite 85t sont à 134.99 euros au lieu de 269.99 euros Cliquez ici pour en profiter

Quelques infos sur Jabra Elite 85t

Nous avons testé ces écouteurs et voici ce qu’on en pense. Les Jabra Elite 85T font partie des meilleurs écouteurs True Wireless que nous avons testé. Pour de si petits écouteurs, la qualité audio est impressionnante avec des basses puissantes et un rendu sonore plein de subtilités.

L’ANC est performant et efficace. On voit vraiment la différence lorsqu’il est activé et il ne perturbe pas l’équilibre du son.

Le niveau de personnalisation des commandes et l’application font également la différence par rapport à la concurrence. L’appli n’a pas été développée à la va vite par Jabra. Elles proposent de nombreuses options pour adapter les écouteurs à ses goûts et tirer le meilleur d’eux mêmes.

Les Jabra Elite 85T font un sans faute au niveau technique. Ils trébuchent juste sur le prix qui aurait pu être un peu plus doux.

