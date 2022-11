Black Friday – realme casse les prix de ses meilleurs smartphones

realme frappe fort pour la semaine du Black Friday. realme GT 2 Pro, realme 9 Pro+, realme GT Neo 3, ils sont tous en promotion.

Cette année Black Friday s’étire du 18 novembre au 28 novembre. Realme participe à cette grande opération de promotion en proposant plusieurs de ses smartphones à prix cassés.

Le fameux realme 9 Pro+ 5G est par exemple vendu à seulement 329,99€ et l’excellent realme GT 2 Pro est à 649,99€. La compagnie propose des rabais allant jusqu’à 150€. C’est le moment de réaliser des bonnes affaires.

Quels sont les smartphones realme concernés par les offres Black Friday ?

Le realme GT 2 Pro tourne avec un processeur Snapdragon 8 Gen 1 et il est équipé d’une batterie de 5000mAh compatible avec la recharge 65W. Le modèle 8/128Go est à 649,99€ au lieu de 749,99€.

Si vous avez besoin de plus de stockage la version blanche avec 12Go de RAM et 256Go de stockage est vendue à 676€ au lieu de 849,99€.

Le realme GT 2 avec 128Go et 8 Go de mémoire est au prix de 399,99€ au lieu de 549,99€. La couleur blanc avec une configuration 12/256Go tombe à 499,99€ au lieu de 599,99€.

On reste sur un smartphone puissant taillé pour le gaming. Le realme GT Neo 3 intègre un processeur Dimensity 8100 5G avec un écran Super AMOLED 120Hz et une recharge 150W. le realme GT Neo 3 avec 12Go de RAM et 256Go de stockage est vendu à 549,99€ au lieu de 699,99€.

Le realme 9 Pro+ est un smartphone milieu de gamme au très bon rapport qualité / prix. Il dispose d’une dalle Super AMOLED 90Hz, d’une triple caméra 50MP Sony IMX766. Le modèle 5/128Go est vendu à 329,99€ au lieu de 399,99€.

Le realme 9 Pro 5G est équipé d’un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G, d’un écran 120Hz, et d’une recharge rapide de 33W. Le modèle 6/128Go est proposé au prix de 226,59€ au lieu de 319,99€.

realme – Toujours plus de promo

– realme GT Neo 2 8/128Go à 329,99€

– realme Narzo 50 5G 6/128Go à 219,99€

– realme Narzo 50A Prime 4/64Go à 139,99€

