Black Friday – realme GT 2 Pro, realme GT Neo 3 des prix en forte baisse

realme devance le Black Friday en baissant fortement le prix de plusieurs de ses smartphones. C’est le moment de réaliser de bonnes affaires.

realme GT 2 Pro, realme GT Neo 3, realme GT 5G, plusieurs des meilleurs smartphones du constructeur sont en promotion. La Black Friday Week et les offres Black Friday sont très en avance cette année.

La Black Friday Week démarre à partir de 18 novembre mais les bons plans commencent déjà à montre le bout de leur nez sur la toile.

Bon plan – realme GT 2 Pro

Le puissant realme GT 2 Pro avec son processeur Qualcom Snapdragon 8 Gen 1, son écran 120Hz et sa triple caméra 50MP et sa recharge 65W s’offre 25% de réduction. Le smartphone est proposé à 686,31€ au lieu de 810,98€. Vous économisez 124,67€.

Le modèle concerné est celui avec la coque blanche recouverte d’une texture papier. Il est doté de 12Go de RAM DDR5 et de 256Go de stockage UFS 3.1.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Bon plan – realme GT Neo 3

Le realme GT Neo 3 est pensé pour les gamers avec une budget serré. Il tourne avec un processeur MediaTek Dimensity 8100 5G et surtout il se caractérise par une recharge de 150W. Il se recharge en seulement 14 minutes.

Le realme GT Neo 3 est vendu à 549,99€ au lieu de 599,99€. Vous économisez 50€. Vous avez le choix entre les couleurs blanc ou bleu. Ils embarquent tous les deux 12Go de RAM DDR5 et 256Go de stockage UFS 3.1.

Suivez ce lien pour acheter le modèle blanc.

Cliquez sur ce lien pour le bleu.

Bon plan – realme GT 5G

On termine avec le realme GT 5G. Il est vendu à 349€ au lieu de 367,71€. Ce smartphone ceux qui cherchent un smartphone polyvalent et assez puissant pour jouer sans se ruiner. Il intègre un processeur Qualcomm Snapdragon 888, 8Go de RAM, 128Go de stockage, un écran Super AMOLED de 6,43 pouces et une batterie de 4500mAh.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Découvrez tous nos autres bons plans.