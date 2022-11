Black Friday – Samsung ajoute des remises supplémentaires

Le Black Friday touche bientôt à sa fin et Samsung a décidé de vous offrir encore plus de réductions sur les Galaxy S22 et ses autres produits.

Samsung propose des remises supplémentaires pour les dernières heures du Black Friday. En fonction du montant de vos achats vous pouvez bénéficier d’une remise directe allant jusqu’à 90€. Il suffit juste d’entrer un code avant de valider votre panier.

Le Samsung Galaxy S22 par exemple est proposé à 599€ avec 8Go de RAM et 128Go de stockage. Le prix du smartphone n’a jamais été aussi bas mais vous pouvez encore le payer moins cher. Si vous entrez le code BF60 vous économisez 60€ supplémentaires.

Le Samsung Galaxy S22 tombe à 539€. N’attendez pas suivez ce lien pour l’acheter.

Le Galaxy S22+ profite de la même réduction de 60€. Son prix passe de 849€ à 789€. Vous avez en plus une coque offerte. Suivez ce lien pour l’acheter.

En réalité, les smartphones, les tablettes, les montres et mêmes les TV bénéficient de ces remises supplémentaires.

Une réduction immédiate de 200€ s’’applique déjà sur la tablette Galaxy Tab S8 Ultra par exemple. Elle bénéficie en plus d’une réduction de 90€ avec le code BF90. Suivez ce lien pour l’acheter avant la fin du Black Friday.

Voici la liste de tous les codes :

-15€ dès 149€ d’achat avec le code BF15

-30€ dès 299€ d’achat avec le code BF30

-60€ dès 599€ d’achat avec le code BF60

-90€ dès 899€ d’achat avec le code BF90

