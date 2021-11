Black Friday – Samsung fait fondre les prix de ses derniers smartphones Galaxy

Galaxy A52, Galaxy S20 FE, Galaxy S21, Galaxy Note 20 Ultra, Galaxy Z Flod 3 et Galaxy Z Flip 3, Samsung casse les prix de ses smartphones pour bien commencer la Black Friday Week.

C’est la saison des réductions et des promotions. Black Friday 2021 est arrivé et c’est le moment d’aller cueillir quelques smartphones Samsung. La firme coréenne a entrepris de vous faire plaisir en cumulant les réductions et les cadeaux.

Selon les modèles vous avez le droit à une coque et/ou un porte-clés connecté. Voir les conditions sur le site de Samsung. N’attendez pas pour vous équiper, il y en a pour tous les goûts et tous les prix dans la limite des stocks disponibles.

Samsung Galaxy A 52 5G

Du 19 au 28 novembre 2021 bénéficiez de 80€ de remise immédiate pour l’achat d’un Galaxy A52 quel que soit la couleur. Le smartphone passe de 450€ à 379€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy S20 FE 4G ou 5G

Samsung brade le Galaxy S20 FE. Du 19 au 28 novembre 2021 bénéficiez de 260€ de remise immédiate pour l’achat d’un Galaxy S20 FE. Samsung vous offre en plus une coque.

Le Galaxy S20 FE 4G passe à 399€ et le Galaxy S20 FE 5G tombe à 499€.

Cliquez sur ce lien pour acheter la version 4G

Cliquez sur ce lien pour acheter la version 5G

Samsun Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra

Toute la famille des Galaxy S21 est en promotion pour Black Friday. Ils bénéficient tous d’une réduction immédiate valable du 19 au 28 novembre 2021.

– Le prix du Galaxy S21 baisse de 160€ et passe de 859€ à 699€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Le Galaxy S21+ bénéficie d’une réduction de 260€. Son prix passe de 1059€ à 799€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

– Samsung Galaxy S21 Ultra Cette promo est valable sur tous les coloris. Le modèle avec 128Go de stockage et 12Go de RAM bénéficie d’une réduction de 360€. Son prix passe de 1259€ à 999€. Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy S21 Ultra 512Go

La S21 Ultra luxe avec 512Go est également concerné par cette baisse de prix. La réduction monte à 360€. Son prix passe de 1439€ à 1079€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G

C’est peut-être le dernier des Galaxy Note. Le Note 20 Ultra 5G s’offre une réduction de 310€. Le prix du smartphone tombe à 999€ au lieu de 1309€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy Z Fold 3

Le splendide smartphone pliable de Samsung est en promo. Le modèle 256Go bénéficie de 200€ de remise immédiate, de 100€ de crédit Google Play, de 200€ de bonus reprise, d’un étui S-Pen et d’un chargeur rapide offerts en plus.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Le Samsung Galaxy Z Fold 3 avec 512Go de stockage bénéficie des même avantage mais avec une réduction immédiate de 300€.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le smartphone pliable qui ne déforme pas les poches a lui aussi le droit à des cadeaux bonus. Pour l’achat de ce smartphone vous avez le droit à 100€ offerts sur le Google Play Store, une coque et un chargeur offerts et 200€ de reprise bonus.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter

