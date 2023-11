Black Friday – Samsung Galaxy A54 prix sabré à moins de 380€

Le Prix du Samsung Galaxy A54 est en forte baisse pour Black Friday. n’attendez pas pour vous offrir ce smartphone 5G de très bonne qualité !

Le Samsung Galaxy A54 128 GO est à un prix irrésistible il est à 419€ au lieu de 499€. En utilisant le code BLACK10 jusqu’au 27/11/2023 vous bénéficiez en plus de 10 euros tous les 100€ d’achat. C’est 40 euros de moins sur le prix Black Friday. Il vous revient au final à 379€ Cliquez ici pour en profitez. Et plus une paire d’écouteurs offerte. La version 256GO est aussi en bon plan Cliquez ici

Samsung Galaxy A54 – Les points forts

Le design sobre et élégant du Galaxy A54 rappelle celui des smartphones haut de gamme de Samsung. Il est doté d’un écran Super AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraichissement de 120Hz et une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels).

Cette dalle offre une luminosité maximale de 1000 nits, ce qui permet une bonne lisibilité en extérieur. Les couleurs sont vives et contrastées, avec la possibilité de les ajuster selon vos préférences.

Le Samsung Galaxy A54 embarque trois capteurs photos à l’arrière : un grand-angle (avec stabilisation optique) de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels et un objectif macro de 5 mégapixels.

Cet ensemble est polyvalent et permet de prendre des photos de qualité en toutes circonstances. À l’avant, on trouve un capteur selfie de 32 mégapixels logé dans un poinçon au centre de l’écran.