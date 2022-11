Black Friday – Samsung Galaxy Book2 Pro 360 avec 500€ de remise

Pour Black Friday, faites une super affaire avec le Samsung Galaxy Book2 Pro 360 ! Le laptop est proposé avec une réduction directe de 500 euros.

Il s’agit de la version 512 GO Shoppez le Galaxy Book 2 Pr 360, à 1099.99€ au lieu de 1599.99€ . Si vous avez la carte du magasin vous obtenez en plus 10 euros par 100 euros d’achat en bon cadeau soit 100 euros de plus ! Cliquez ici



A propos du Galaxy Book2 Pro

Le Galaxy Book2 Pro 360 fait 11,9 mm d’épaisseur et pèse 1,4 kg. La diagonale de son écran AMOLED atteint 15,6 pouces et il est surtout tactile. Grâce à ses charnières, la dalle se retourne à 360°.

On le manipule très facilement d’une seule main comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Le clavier paraît solide malgré sa finesse et il est agréable à utiliser.

Le PC se transforme en tablette graphique grâce au S-Pen qui l’accompagne. On peut aussi le placer ne mode tente pour profiter d’une vidéo ou pour une conférence. Il dispose d’un écran confortable de 13.3 pouces. Pour achetez Cliquez ici ou Cliquez ici

