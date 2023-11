Black Friday – Samsung Galaxy S23 -220€ et 2 bonus inclus

Pour Black Friday Samsung baisse le prix du fameux Galaxy S23 à moins de 800€! Pour l’achat du smartphone vous recevez en plus de la remise immédiate un étui Clearview de protection + un chargeur rapide !

La Galaxy S23 256 GO est au prix de la version 128 GO (oui vous avez bien lu) ! Il vous revient désormais à 799€, vous économisez 220 euros directement. Et en plus vous recevez les 2 bonus supers utiles. Cliquez ici pour profiter de ce bon plan.

Samsung Galaxy S23 ce qu’il faut savoir

Le Galaxy S23 est compact. Il pèse seulement 167g et il mesure : 146,3 x 70,9 x 7,6mm. Le smartphone arbore un écran de 6,1 pouces AMOLED avec un taux de rafraichissement adaptatif de 120Hz.

Le Samsung Galaxy S23 tourne avec un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 8Go de RAM DDR5.

Du côté de la photo, il a à l’arrière un capteur principal 50MP avec OIS, un ultra grand-angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP.

Sa batterie de 3900mAh lui confère une autonomie de plus d’une journée. En prime il est certifié IP68. Cliquez ici pour ce bon plan

