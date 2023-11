Black Friday – Samsung Galaxy Z Fold5 et Z Flip5 stylés les prix !

Pour Black Friday, Samsung fait de très belles promos sur ses smartphones phares comme les Galaxy Z Fold 5 et le Galaxy Z Flip 5 !

Profitez de remises très importantes et pour certains produits des bonus sont inclus .

Nous vous invitons à suivre nos liens et nos consignes pour obtenir les meilleurs prix et faire de belles affaires !

Samsung Galaxy Les meilleures offres Black Friday

–Le Samsung Galaxy S23 256 GO est au prix de la version 128 GO (oui vous avez bien lu) ! Il vous revient désormais à 799€, vous économisez 220 euros directement. Et en plus vous recevez les 2 bonus supers utiles (un étui et un chargeur). Cliquez ici pour profiter de ce bon plan.

–Samsung Galaxy Z Flip5. Vous bénéficiez d’une remise immédiate de 240 euros. Il vous revient pour la version 512GO à 1099€ ! Avec le code BLACK10 vous déduisez 10€ tous les 100€ d’achat soit 100€ supplémentaire en remise directe en plus de la promo.

En plus de cela la Galaxy Watch 6 est offerte. Pour profiter de ce bon plan Cliquez ici

–Galaxy Z Fold5 512 Go le smartphone pliant passe à 1579€ si vous utilisez le code BLACK10 et vous recevez une montre Galaxy Watch6 Classic Cliquez ici pour en bénéficier.

Vous trouverez ci-dessous toutes les caractéristiques de ces smartphones haut de gamme !

Galaxy Z Fold 5 – 5G Ecran L’écran externe 6,2 pouces Dynamic AMOLED X2 – (48Hz -> 120Hz)

Ecran interne 7,6 pouces Dynamic AMOLED X2 – (1Hz -> 120Hz) Définition Ecran externe 2316 x 904 pixels (HD+) – 1750nits

Ecran interne 2176 x 1812 pixels – (QXGA+) – 1750nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 – 5G RAM 12Go Stockage 512Go Extension Non Caméras arrières 50MP (f/1.8) + UGA 12MP (f/2.2) + Téléobjectif X3 10MP (f/2.4) – Vidéo 8K/30ims Caméras frontales Sous l’écran 4MP (f/1.8)

Frontal 4MP IP68 Oui IPX8 Batterie 4400mAh Charge rapide 25W (non fourni) Dual SIM Double NanoSim Lecteur empreintes Latéral Prise Jack Non Audio 2 haut-parleur Android Android 13 – One UI 5.1 Dimensions Ouvert 154,9 x 129,9 x 6,1 mm – 253g

Fermé 154,9 x 67,1 x 13,4 mm

Galaxy Z flip 5 – 5G Ecran Extérieur : Super AMOLED, 3,4 pouces

Intérieur : Pliant Dynamic AMOLED 2X 6,7 pouces (85,5% body ratio) Définition Extérieur : 720 x 748 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 306 ppi – 60Hz -1600 nits

Intérieur : 2 640 x 1 080 pixels FHD+, 426 ppi – LTPO 120Hz – 1750nits Processeur Snapdragon 8 Gen 2 – 5G RAM 8Go Stockage 256/512Go UFS 4.0 Extension Non Caméras arrières 12 MP (f/1.8), 1/1.76″ – OIS + UGA 12 MP(f/2.2) 123° – Vidéo 4K/60ims HDR10+ Caméras frontales 10 MP ( f/2,2), 26mm – vidéo 4K/30ims IP68 IPX8 Batterie 3700mAh Charge rapide 25W + Charge sans fil 15W – reverse 4,5W Dual SIM NanoSim – eSIM Lecteur empreintes Sur le côté Prise Jack Non Audio 2 haut-parleurs stéréo Android Android 13 – OneUI 5.1 Dimensions Fermé : 85,1 x 71,9 x 15,1 mm – 187g

Ouvert : 165,1 x 71,9 x 6,9mm