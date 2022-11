Black Friday – Samsung sabre les prix de ses TV Frame, Sherif et autres

Après les smartphones, Samsung s’attaque au prix de ses TV pour le Black Friday. Découvrez tous les bons plans à ne pas manquer.

Du 18/11 au 28/11/2022, Samsung multiplie les offres sur ses TV The Frame, The Sherif, QLED et autres technologies. La firme coréenne propose même des réductions sur ses projecteurs. Vous avez encore le temps de changer votre vielle TV pour regarder la coupe du monde sur un écran qui vous en mettra plein les yeux.

Les remises sont immédiates et peuvent dépasser les 2000€ selon les modèles. Sélectionnez la taille de l’écran pour chaque catégorie de TV pour voir apparaitre la réduction.

Suivez ce lien pour avoir une vue générale de l’offre Black Friday sur les TV Samsung.

Black Friday Toutes les TV Samsung en promotion

– The Frame, Samsung propose des remises jusqu’à 1200€ et le cadre et l’installation sont offerts.

– Les TV The Sherif montées sur pieds bénéficient de remises allant jusqu’à 400€.

– Si vous êtes plutôt un fan des projecteurs, Samsung propose des remises jusqu’à 1500€ selon les modèles.

– Les TV QLED bénéficient aussi de remises spéciales Black Friday avec des remises allant jusqu’à 1100€.

– Sur les TV Neo QLED Samsung propose des remises jusqu’à 2100€, un remboursement jusqu’à 500€ ainsi que l’accroche et l’installation murale offertes.

– Pour accompagner ces TV, Samsung propose aussi des remises sur ses systèmes audio et barres de son allant jusqu’à 500€.

