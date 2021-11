Black Friday – Smartphone Asus Zenfone 8 200 euros de remise !

Black Friday c’est aujourd’hui et jusqu’au 29 novembre ! Profitez d’un super bon plan sur le smartphone taillé pour les gamers Asus Zenfone 8 avec une réduction de 200 euros ! !

Le smartphone Asus Zenfone 8 Flip 8Go RAM/256 Go ROM, passe 549 € au lieu de 749 € Cliquez ici ou Cliquez ici

Le Zenfone 8 8Go RAM/128Go ROM passe à 499 € au lieu de 699 € Cliquez ici ou Cliquez ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans Black Friday dans notre rubrique ici

Des infos sur le Zenfone 8

Le puissant Zenfone 8 embarque dans un format compact des performances élevées afin d’allier fonctionnement impeccable et portabilité accrue. Il intègre la plateforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G ultra-performante, une dalle AMOLED ultraprécise de 120 Hz pour des images à couper le souffle, une batterie de 4000 mAh à autonomie longue durée pour travailler/jouer sans interruption ainsi qu’un système de caméra de qualité professionnelle avec capteurs Sony. Le Zenfone 8 présente des performances, un design et une prise en main exceptionnelles !

Fonctionnant avec la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 888 5G gravée en 5 nm, le Zenfone 8 est le plus puissant des Zenfone et fournit une vitesse 5G hors-pair. Il inclut par ailleurs la nouvelle technologie Wi-Fi 6E2 compatible avec la bande de fréquence 6 GHz qui fournit des connexions plus rapides et stables. Quoi que vous souhaitiez faire, ce sera plus rapide avec le Zenfone 8 !

Zenfone 8 Flip 8Go RAM/256 Go ROM, passe à 549 € au lieu de 749 € Cliquez ici ou Cliquez ici

Le Zenfone 8 8Go RAM/128Go ROM passe à 499 € au lieu de 699 € Cliquez ici ou Cliquez ici