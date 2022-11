Bon Plan – 6 smartphones de référence à prix cassés

Plusieurs smartphones de grands constructeurs bénéficient d’une grosse baisse de prix. Découvrez ces bons plans dans notre article.

Le Black Friday n’est pas encore arrivé mais les prix des smartphones commencent déjà à fondre. Xiaomi, realme, Poco, profiter de baisses de prix très intéressantes sur 6 smartphones. Ces bons plans sont limités dans le temps alors n’attendez pas pour vous décider.

Les bons plans Xiaomi

On démarre avec le Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Le smartphone avec 6Go de RAM et 128Go est vendu à seulement 185€. Il s’agit d’un smartphone en version globale. Pour bénéficier de ce prix n’oubliez pas d’entrer le code SDXFR23.

Suivez sur ce lien pour l’acheter.

Le Xiaomi Redmi Note 11S est un smartphone 5G. Les smartphone Redmi sont les stars du segment milieu de gamme. Avec son écran 6,43 pouces 90Hz et sa batterie de 5000mAh c’est une bonne affaire. Il est vendu en version globale à seulement 174€. Pour profiter de ce prix entrez le code SDXFR23 et ajoutez le coupon vendeur de 11€.

Suivez ce lien pour acheter le smartphone avec 4Go/128Go.

Les bons plans realme

On passe chez realme avec le realme GT Neo 3T. Ce smartphone puissant avec un processeur Qualcomm Snapdragon 870 est proposé à 287€. Pensez à entrer le code SDXFR30 et à activer le coupon vendeur de 4€ pour bénéficier de ce prix. Il s’agit du smartphone en version globale avec une configuration 8Go/128Go.

Suivez ce lien pour acheter le smartphone.

On continue avec le realme 9 5G. Ce smartphone possède un processeur Snapdragon 695 5G, un écran de 6,6 pouces 120Hz et une batterie de 5000mAh. Il est vendu à seulement 177€. Entrez le code SDXFR21 pour bénéficier de ce prix.

Cliquez sur ce lien pour l’acheter.

Les bons plans POCO

On revient chez Xiaomi ou presque avec deux smartphones POCO. Le premier est le POCO M4 5G. Il intègre un processeur MediaTek Dimensity 700 5G, un écran dynamique 6,58 pouces de 90Hz, une batterie de 5000mAh, 4Go de RAM et 64Go de stockage. Si vous cherchez un smartphone à petit prix vous ne pouvez pas mieux tomber. Ce smartphone est vendu 131,92€. Pour profiter de la réduction, entrez le code SDXFR5 et activez le coupon vendeur de 7€.

Suivez ce lien pour l’acheter.

Le dernier de la liste est le POCO M5. Le modèle avec 4Go de RAM et 64Go de stockage est vendu à 148€. Il embarque un écran 90Hz, un processeur Mediatek G99, une caméra de 50MP et une batterie de 5000mAh. N’oubliez pas de rentrez le code SDXFR18 pour bénéficiez de ce prix.

Suivez ce lien pour l’acheter.

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site et ça ne vous coûte pas plus cher !