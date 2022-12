Bon Plan – Des packs Honor Smartphone à des prix de folie

Honor joue le jeu des bons plans à quelques jours de Noël avec des packs à prix cassés !



Découvrez les remise dingues de Honor en suivant les liens de cet article pour des promos renversantes.

Les packs Noël à prix dingues

Pack de Noël 1 : 299,90 € ( 2 produits d’une valeur totale de 499,80€). Inclus Honor Watch GS3 et d’une paire d’écouteurs Cliquez ici



Le Pack de Noël 2 :599,90 € (composé de 5 produits d’une valeur totale de 859,50€). Et avec le code ARXMAS50 vous avez une réduc supplémentaire. Dans le pack : 1 smartphone Honor Magic4 Lite + tablette Pad8 + écouteurs Earbuds 2 Lite. Cliquez ici



Pack de Noël 3 :899,90 € (composé de 6 produits d’une valeur totale de 1359,40€). Ce pack est composé du Honor 70 + 1 montre Watch GS3 + tablette Pad8 + écouteurs Earbuds2 Lite + Pad 8 case +1 coque Honor 70 Cliquez ici



Ce pack de Noël 4 :1299,90 € (composé de 6 produits d’une valeur totale de 1959,40€) . Il y a 1 Honor Magic4 pro + tablette Pad8 + Watch GS3+ Earbuds 3 pro+ 1 coque pour le smartphone + 1 coque pour la tablette Cliquez ici et avec le code AR70XMAS70 vous avez 70€ en plus de réduction Cliquez ici

Les autres bons plans Honor

HONOR 70 8/256 Go – A partir de 499€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599€ (soit 50€ de réduction immédiate + 50€ de coupon offert) + 30€ de bonus reprise + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte d’une valeur de 199€ + une coque offerte d’une valeur de 29,90€. Cliquez ici

Honor Magic4 Pro A partir de 849€ au lieu de 1 099€ pour l’achat du téléphone + 50€ de bonus reprise + une coque de téléphone offerte d’une valeur de 29,90€, soit 250€ de réduction immédiate. Cliquez ici

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher

