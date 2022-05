Bon Plan French Days Kindle Paperwhite Signature Edition

Kindle Paperwhite Signature et Edition (2021) et le nouveau Kindle Paperwhite 2021 sont en promo pour les French Days!

Le liseuse Kindle Paperwhite Signature Edition passe à 154.99€ au lieu de 189.99€ Cliquez ici Kindle Paperwhite 2021 passe à 104.99€ au lieu de 139.99€ Cliquez ici.

Kindle Paperwhite Signature Edition a un écran de 6.8 pouces, il dispose de 32 Go de stockage.

Conçu pour la lecture : avec une façade plane et un écran sans reflets de 300 ppp qui se lit comme une véritable page imprimée, même en plein soleil.

Plus de temps de lecture : profitez d’une autonomie pouvant atteindre 10 semaines grâce à une seule charge via USB-C ou une station de charge sans fil Qi compatible (vendue séparément).

Écran réglable : désormais doté d’un éclairage chaud réglable et du réglage automatique de l’éclairage avant pour une expérience de lecture personnalisée, de jour comme de nuit.

