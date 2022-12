Bon Plan – Honor casse les prix du Honor 70 et Magic4 Pro pour Noël

Pour les fêtes de fin d’année, Honor a décidé de vous faire plaisir. Le constructeur casse le prix de plusieurs smartphones dont le Honor 70 et le Honor Magic4 Pro !

Suivez le guide pour faire les meilleures affaires et bénéficier des belles réductions. Jusqu’à 250€ de remise directe !

Honor 70 sympa la réduc !

Dans ce smartphone se cache le tout nouveau capteur Sony IMX800 pour des photos époustouflantes, ainsi que le mode Solo Cut, pensé pour la conception de vlogs.

Le Honor 70 a un double capteur photo principal de 54MP avec une ouverture f/1.9 permet de capturer plus de lumière pour des photos toujours plus lumineuses et plus détaillées.

Bon plan : Honor 70 8/256 Go – A partir de 499€ pour l’achat du téléphone au lieu de 599€ (soit 50€ de réduction immédiate + 50€ de coupon offert) + 30€ de bonus reprise (non obligatoire) + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte d’une valeur de 199€ + une coque offerte d’une valeur de 29,90€. Cliquez ici

La version 8/128 Go – A partir de 449€ pour l’achat du téléphone au lieu de 549€ (soit 50€ de réduction immédiate + 50€ de coupon offert) + 30€ de bonus reprise + une paire d’écouteurs Earbuds 3 Pro offerte d’une valeur de 199€ + une coque offerte d’une valeur de 29,90€. Cliquez ici

Honor Magic4 Pro la méga affaire !

Equipé du dernier Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 5G, le Honor Magic4 Pro offre aux utilisateurs une puissance et des performances inégalées. Supporté par le moteur IA Qualcomm de 7ème génération et l’architecture de CPU Cortex-X2, le Magic4 Pro atteint une vitesse de traitement ultrarapide et de hauts niveaux de rendement. Doté d’une RAM de 8 Go et d’une capacité de stockage de 256 Go, il garantit aux utilisateurs un fonctionnement fluide et stable tout au long de la journée.

Bon Plan : A partir de 849€ au lieu de 1 099€ pour l’achat du téléphone + 50€ de bonus reprise (non obligatoire) + une coque de téléphone offerte d’une valeur de 29,90€, soit 250€ de réduction immédiate. Cliquez ici

Honor 50 super baisse de prix

Equipé d’une caméra frontale de 32MP avec angle de vue élargi à 90°, le Honor 50 permet aux utilisateurs de prendre des selfies et même des « groupfies » avec toujours plus de monde dans le cadre !

Avec son triple appareil photo de qualité professionnelle. Il est dotéd’un capteur principal de 108 MP, d’un objectif grand angle de 8 MP, d’un objectif macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de champ de 2 MP.

Le bon plan : A partir de 299€ au lieu de 549€ pour l’achat du téléphone, soit 250€ de réduction immédiate. Cliquez ici

