Bon Plan – Kindle Paperwhite 2021 avec 40€ de réduction

Pour la rentrée, la liseuse de livres numériques Kindle Paperwhite est proposée avec 40€ de remise, c’est un bon plan.



Il s’agit du modèle 8GO sans publicités qui passe à 109.99€ Cliquez ici. Le modèle avec publicités est aussi en promo à 99.99 euros soit 40 euros de réduction aussi Cliquez ici

Kindle Paperwhite 2021 des infos et une vidéo

L’écran de 6.8 pouces (300ppp) permet une lecture en mode portrait ou paysage.

Kindle Paperwhite 2021 dispose d’un stockage de 8GO, il est étanche. L’appareil dispose d’un éclairage amélioré permettant de ne pas fatiguer les yeux et de lire même dans le noir. On peut y stocker des milliers de livres.

La navigation est plus intuitive et de nombreuses fonctionnalités permettent de découvrir les livres et de ranger sa bibliothèque. Kindle Paperwhite 2021 sans publicités passe à 109.99€ au lieu de 149.99€ Cliquez ici. Le modèle avec pub passe à 99.99 euros au lieu de 139.99€ Cliquez ici

Des étuis pour protéger l’appareil sont aussi disponibles en noir Cliquez ici Lavande Cliquez ici ou Bleu marine Cliquez ici

Découvrez tous les détails dans notre vidéo ci-dessous

En cliquant sur nos liens vous contribuez à soutenir notre site entièrement gratuit et ça ne vous coûte pas plus cher Merci ;)

Découvrez d’autres bons plans dans notre rubrique ici