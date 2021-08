Bon Plan - liseuse Kindle Paperwhite en super promo - IDBOOX

Profitez-en pour la rentrée, la liseuse de livres numériques Kindle Paperwhite est en bon plan pour un temps limité.

La liseuse de livres numériques est proposée à 89.99 euros au lieu de 129.99 euros dans sa version 8GO. Vous économisez 40 euros sur cet excellent appareil. Cliquez ici pour l’obtenir

La version 32 GO est aussi en promo à 119.99 euros au lieu de 159.99 euros Cliquez ici pour l’obtenir

Le Pack Kindle Paperwhite + étui + chargeur Power fast est aussi en promo à 149.97 euros au lieu de 189.97 euros Cliquez ici

Kindle Paperwhite la liseuse star d’Amazon et vidéo

Kindle Paperwhite est une liseuse 6 pouces wifi, tactile. Dotée d’un écran de 300 ppp sans reflets, on lit comme une véritable page papier, même en plein soleil.

La liseuse est résistante à l’eau (IPX8), afin que vous puissiez lire en toute tranquillité à la plage, au bord de la piscine ou dans le bain.

Kindle Paperwhite est disponible en versions 8 Go et 32 Go. Emportez encore plus de titres avec vous.

Une seule charge de batterie dure des semaines et non pas des heures.

L’éclairage intégré réglable vous permet de lire à l’intérieur et à l’extérieur, de jour comme de nuit.

Pour profiter de ce bon plan en version 8 GO cliquez ici

Pour profiter de ce bon plan en version 32 GO cliquez ici

A noter que le Pack Kindle Paperwhite + étui + chargeur Power fast est aussi en promo à 149.97 euros au lieu de 189.97 euros Cliquez ici