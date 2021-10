Bon Plan - Montres Samsung - Galaxy Watch 3 en super promo - IDBOOX

C’est un super bon plan jusqu’au 3 octobre la montre connectée Samsung Gala Watch 3 est en promo ! Cela concerne plusieurs modèles de la gamme, ne manquez pas ce bon plan! Remise directe jusqu’à +100 euros !

Montre Galaxy Watch 3 R840 – 45 mm Version Bluetooth – Mystic Black 309 euros au lieu de 399 euros

Samsung – Montre Galaxy Watch 3 R845 – 45 mm Version 4G – Mystic Black 359 euros au lieu de 459 euros

Galaxy Watch 3 R850 – 41 mm Version Bluetooth – Mystic Silver 249 euros au lieu de 369 euros

Montre Galaxy Watch 3 R855 – 41 mm Version 4G- Mystic Silver 269 euros au lieu de 479 euros

Galaxy Watch 3 R850 – 41 mm Version Bluetooth – Mystic Bronze 279 euros au lieu de 369 euros

Quelques infos sur la montre connectée Galaxy Watch 3

personnalisation cadran et bracelet

Fonctionnalités sport et bien-être avancées : ECG, mesure de la tension artérielle et du taux d’oxygène dans le sang (SpO2)

Etanche IP68 et GPS intégré

Bluetooth 5.0

Compatibilité : Smartphones Android 5.0 et versions ultérieures avec 1,5 Go de RAM, iPhone5 et ultérieurs, iOS 9.0 et versions ultérieures